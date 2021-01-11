Çukur dizisine 3 oyuncu veda etti

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde yaprak dökümü yaşandı. Süreyya Erdenet'i oynayan Filiz Taçbaş, Ogeday Erdenet'i canlandıran Baki Davrak ile Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı Çukur dizisinin kadrosundan ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken gözler bir kez daha kadrodan ayrılan isimlere çevrildi.

Hazal Subaşı'ndan ayrılık açıklaması

Çukur’un son bölümüne damga vuran sahnelerden biri de Nehir'in vedası oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yamaç'tan bebek bekleyen ve Erdenetler'den korunmak için kendini gizleyen Nehir, yanında bulunan Medet'i oyuna getirerek kaçtı. Giderken Yamaç'a da bir mektup bırakan Nehir, mektubunda kimsenin kendini bulamayacağı bir yere gittiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından dizi setindeki bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Hazal Şubaşı, "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.