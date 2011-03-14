-ÇUHADAROĞLU: HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in hayati tehlikesinin devam ettiğini ancak sanatçının, hastaneye ilk geldiği noktadan daha iyi durumda olduğunu bildirdi. Çuhadaroğlu ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, hastane girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tatlıses'in beyin zarında ve beyninin içinde yaralanmadan dolayı kanama meydana geldiğini belirten Çuhadaroğlu, ilk önce bu kanamayı durdurduklarını, daha sonra da bir bütün halinde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurşunun, Tatlıses'in başına arkadan girip önden çıktığını ve sağ kafa kemiğinde kırık oluşturduğunu kaydeden Çuhadaroğlu, sanatçının vücudunun bir bölümünün felç kalabileceğini belirtti. Çuhadaroğlu, sanatçının son durumunun değerlendirilmesi için ilerleyen zamanda tomografisinin çekileceğini ifade ederek, şu anda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti. Sanatçıya kaç kurşun isabet ettiğinin Adli Tıpın incelemesinin ardından ortaya çıkacağını dile getiren Çuhadaroğlu, Tatlıses'in 24 saat süreyle uyutulacağını, durumunun bu şekilde değerlendirileceğini söyledi. Çuhadaroğlu, Tatlıses'in burun bölgesinde de kurşun izleri olduğunu kaydetti. Tatlıses ile aynı araçta bulunan basın danışmanı Buket Çakıcı'nın da ameliyat edildiğini belirten Çuhadaroğlu, Çakıcı'nın sağlık durumunun Tatlıses'e oranla çok daha iyi olduğunu bildirdi. Kurşunun, Çakıcı'nın boğazından girdiğini belirten Çuhadaroğlu, yüz kısmında da yaraların olduğunu anlattı. Tatlıses ve Çakıcı'ya plastik cerrahi müdahale yapıldığını ifade eden Çuhadaroğlu, ikisinin de sağlık durumlarının izlendiğini sözlerine ekledi.