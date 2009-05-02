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Cudi'de büyük operasyon

Şırnak’ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başta Cudi ve Küpeli dağları ile Bestler Dereler bölgesi olmak üzere bölgede geniş kapsamlı operasyon başlat

02 Mayıs 2009 03:00

Şırnak’ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başta Cudi ve Küpeli dağları ile Bestler Dereler bölgesi olmak üzere bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Cudi Dağı'nda bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon burada yoğunlaştırıldı. Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgeleri ile teröristlerin kaçış güzergaları olan stratejik alanlara Jandarma Özel Harekat Timleri'ni indirdi. Cudi'ye Cizre İlçesi'nden de karayoluyla asker, mühimmat ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca askerlerin, uzaktan kumandalı mayın patlayıcılara karşı dedektörler ve jammerli araçlarla önlem aldı.

Küpeli Dağı ve Bestler Dereler bölgelerinde de geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

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