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Cudi Dağı'nda PKK operasyonu

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyonlar bu sabah Cudi Dağı'nda yoğunlaştırıldı.

04 Ekim 2009 03:00

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyonlar bu sabah Cudi Dağı'nda yoğunlaştırıldı.

PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bu sabah Cudi Dağı'nda hava destikli operasyon başlatıldı. Cudi Dağı'ndan Zeriker kesiminde karadan yapılan asker sevkiyatının yanı sıra 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky helikoperlerle de bölgeye özel eğitimli komando timleri indirildi.

Tespit edilen bir grup teröristin kaçış yolları tutulurken, PKK'lıların bulunduğu hedefler Kobra helikopterler tarafından ateş altına alındı. Operasyon kesiminden yükselen dumanlar kent merkezinden görülürken, her an ‘Sıcak temas' sağlanabileceği belirtildi.

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