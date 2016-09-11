T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cudi Dağı'nda bombalı araçlar bulundu

Dağda yapılan operasyon sırasında bomba yüklü 3 lüks otomobil ağaçlar arasına konulduğu ortaya çıktı

11 Eylül 2016 16:42

Cudi Dağı'ndaki ormanlık alanda bulunan araçların PKK'nın yaptığı saldırılarda kullanmadan önce burada sakladığı bombalı araçlar olduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'nın 11 polisi şehit ettiği Cizre Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yönelik saldırıda da kullanılan bombalı araçların Cudi Dağı'ndaki ormanlık alanda saklandığı ileri sürülüyor. Yapılan operasyonda park halindeki katliam araçları imha edildi.

Patlayıcı bulundu

PKK'nın bombalı araçlarla emniyet ve jandarma binalarına düzenlediği saldırıların ardından, örgütün araçlara bombaları yüklediği bölgeler de tespit edilmeye başlandı. Son olarak geçtiğimiz ay 11 polisin şehit olduğu Şırnak Cizre'deki Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne düzenlenen saldırının ardından, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Cudi Dağı'na kapsamlı bir operasyon yapıldı.

Cudi Dağı Kösreli bölgesinde düzenlenen operasyonda ise yeni saldırılar için bekletilen bomba yüklü 3 lüks otomobilin ağaçlar arasına konulduğu ortaya çıktı. 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan Piyade Er İsmail Çil Operasyonu kapsamında imha edilen araçların içerisinde de yüklü miktarlarda patlayıcı olduğu belirlendi. Araçların ise kolluk kuvvetlerine ait binalar dışında bayram öncesi veya esnasında halkın kalabalık olduğu alanlarda da patlatılmak istendiği görüşü savunuldu.

AB plakalı çalıntı araçlar

3 lüks otomobilin imha edilmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken ayrıntılar olduğu da öğrenildi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, gasp edilerek bölgeye getirildiği belirlenen araçların Avrupa ülkelerine ait plakalara sahip olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkelerinden gelip Türkiye üzerinden Irak'a giden Iraklılara ait olduğu kaydedilen araçların ise yaklaşık iki yıl önce PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'a üyeleri tarafından çalındığı öne sürüldü. 

ETİKETLER

Cudi DağıPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24