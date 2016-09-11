Cudi Dağı'nda bombalı araçlar bulundu

Cudi Dağı'ndaki ormanlık alanda bulunan araçların PKK'nın yaptığı saldırılarda kullanmadan önce burada sakladığı bombalı araçlar olduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'nın 11 polisi şehit ettiği Cizre Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yönelik saldırıda da kullanılan bombalı araçların Cudi Dağı'ndaki ormanlık alanda saklandığı ileri sürülüyor. Yapılan operasyonda park halindeki katliam araçları imha edildi.

Patlayıcı bulundu

PKK'nın bombalı araçlarla emniyet ve jandarma binalarına düzenlediği saldırıların ardından, örgütün araçlara bombaları yüklediği bölgeler de tespit edilmeye başlandı. Son olarak geçtiğimiz ay 11 polisin şehit olduğu Şırnak Cizre'deki Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne düzenlenen saldırının ardından, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Cudi Dağı'na kapsamlı bir operasyon yapıldı.

Cudi Dağı Kösreli bölgesinde düzenlenen operasyonda ise yeni saldırılar için bekletilen bomba yüklü 3 lüks otomobilin ağaçlar arasına konulduğu ortaya çıktı. 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan Piyade Er İsmail Çil Operasyonu kapsamında imha edilen araçların içerisinde de yüklü miktarlarda patlayıcı olduğu belirlendi. Araçların ise kolluk kuvvetlerine ait binalar dışında bayram öncesi veya esnasında halkın kalabalık olduğu alanlarda da patlatılmak istendiği görüşü savunuldu.

AB plakalı çalıntı araçlar

3 lüks otomobilin imha edilmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken ayrıntılar olduğu da öğrenildi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, gasp edilerek bölgeye getirildiği belirlenen araçların Avrupa ülkelerine ait plakalara sahip olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkelerinden gelip Türkiye üzerinden Irak'a giden Iraklılara ait olduğu kaydedilen araçların ise yaklaşık iki yıl önce PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'a üyeleri tarafından çalındığı öne sürüldü.