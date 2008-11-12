Cücelikte erken teşhis boy uzatır

Bazı büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda, küçük yaşlarda tespit edilmesi durumunda tedavi ile boy uzayabiliyor.



``Cücelik bazı tıbbi hastalıklar sonucu gelişen ciddi boy kısalığıdır'' diyen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Aslan, ``Cücelikte erişkin boy 1 metre 47 santimden daha düşüktür'' dedi. Cüceliğe yol açabilen hastalıkların 200'ün üzerinde olduğunu kaydeden Dr. Aslan, bu hastalıkların çoğunun genetik bozukluğa bağlı olduğunu, bir kısmının ise nedeninin bilinmediğini kaydetti.



Cüceliğe yol açabilen hastalıkların genellikle çocukluk çağında tespit edildiğini belirten Dr. Aslan, ``Çocukların gelişiminde gerilikten şüphelenildiğinde öncelikle çocuk hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir. Çocuk hastalıkları uzmanı ihtiyaç hissederse ortopedi ve endokrinoloji, metabolizma hastalıkları birimlerinden yardım isteyebilir'' dedi.



Büyümedeki geriliğin erken yaşlarda tespit edilmesi durumunda hastaya daha çok yardımcı olunabileceğini kaydeden Dr. İbrahim Aslan, ``Genellikle tedavi, cüceliğe yol açan hastalıklarda gelişebilen komplikasyonları düzeltmeye yöneliktir. Tedavinin önemli bir parçası da bu hastaların günlük yaşantıya uyumlarının düzeltilmesini içerir. Erken yaşlarda tespit edilen bazı büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda büyüme hormonu verilmesi boyun uzamasını sağlayabilmektedir'' diye konuştu.



(DHA)