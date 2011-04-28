-ÇUBUKÇU'DAN "MESLEKİ EĞİTİM" GENELGESİ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, toplumda mesleki ve teknik eğitim alanında farkındalık oluşturmak, bu eğitimi daha fazla tercih edilir hale getirmek amacıyla her ilde faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitim okullarının, 2 Mayıs 2011-31 Aralık 2014 tarihlerini kapsayan faaliyet programı hazırlaması talimatı verdi. Bakan Çubukçu, ''Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi'' konulu yayımladığ genelgede, mesleki ve teknik eğitimin amacının sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde istihdam için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sektörün talepleri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu belirtti. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaöğretim içinde mesleki ve teknik eğitimin payının yüzde 60-75 olduğunu ifade eden Çubukçu, son yıllarda Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda mesleki ve teknik ortaöğretimin genel ortaöğretim içindeki payını yüzde 28'den yüzde 45.6'ya yükseldiğini kaydetti. Mesleki ve teknik eğitimin 2014 yılında en az yüzde 50'ye çıkarılmasının hedeflendiğini anımsatan Çubukçu, ''Türkiye'de mesleki ve teknik eğitime önem, öncelik ve ağırlık verilmesi, toplumun bu eğitime dikkatinin çekilmesi, bu eğitimin daha cazip hale getirilmesi, ortaöğretim çağ nüfusunun okullaşma oranının yükseltilmesi ve oratöğretim içinde mesleki ve teknik ortaöğretimin payının artırılması gibi amaçlarla Bakanlığımızca başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir'' dedi. Gençlerin, mesleki eğitime ''cezbederek'' gönderilmesi gerektiğine dikkat çeken Çubukçu, mesleki eğitimin daha cazip hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakanlığın, ''Toplumda mesleki teknik eğitim farkındalığı oluşturarak daha fazla tercih edilir hale getirmek'' hedefine değinen Çubukçu, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını tanıtan, yaptıkları faaliyetleri anlatan CD ve broşürler, el ilanları ve afişlerin hazırlanarak toplumun tüm kesimleriyle paylaşılması gerektiğini ifade etti. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili fuarlar düzenlenmesi gerektiğine de dikkat çeken Çubukçu, mesleki rehberlik konusunda ailelere ulaşmak için veli bilgilendirme programlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.