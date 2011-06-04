-ÇUBUKÇU'DAN "BOĞULMALARI ÖNLEME" GENELGESİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yayımladığı genelgeyle yaz sezonuna girilen şu günlerde boğulma olaylarının önlenmesi ve önleyici tedbirlerin okullarda uygulanması uyarısında bulundu. Bakan Çubukçu, ''Boğulma Riskine Karşı Alınacak Önlemler'' konulu yayımladığı genelgede, Türkiye'de her yıl yüzlerce kişinin serinlemek üzere girdikleri deniz, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerinde boğulma sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Boğulma vakalarının bir kısmının cankurtaranların da hizmet verdiği havuz, plaj gibi kontrollü alanlarda gerçekleşirken önemli bir kısmının da gölet, sulama kanalları, ırmak gibi kontrolsüz alanlarda yaşandığını belirten Çubukçu, boğulma olaylarının daha çok genç nüfusu tehdit ettiğinin istatistiklere yansıdığını ifade etti. Çubukçu, ''Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi üzmektedir. Bu kayıpların yaşanmaması için bütün kurum ve kuruluşların üzerine çeşitli sorumluluklar düşmektedir'' dedi. -''YÜZME ÖĞRENMELERİ TEŞVİK EDİLMELİ''- Yaz sezonuna girilen bu günlerde boğulma olaylarının önlenmesi ve bazı önleyici tedbirlerin okul ve kurumlarda uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, şunları kaydetti: ''Bu doğrultuda bakanlığımızca okullarda öğrenci ve velileri bilinçlendirmek üzere toplantılar yapılması, konunun uzmanlarınca konferanslar verilmesi, okul gazete ve duvarlarında konuyla ilgili haberlerin yer alması, gerektiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de koordine sağlanarak okul içinde ve dışında olmak üzere öğrencilerimizin konuyla ilgili farkındalık ve duyarlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmelidir. Bu konuda özellikle kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yaz spor okullarını programı içinde gençlerin yüzme öğrenmelerine yönelik çalışmalar teşvik edilmelidir.''