-ÇUBUKÇU: ''ANDIMIZ KALDIRILMADI'' KONYA (A.A) - 26.11.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ilköğretimde okutulan ''andımızın'' kaldırılması yönünde verilen önergenin Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda kabul edilmediğini söyledi. Çubukçu, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Ahmet Sorgun ve diğer partili yetkilileriyle bir araya geldi. 12 Haziran 2011 tarihinde genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Çubukçu, ''Konya bundan önceki seçimlerin hepsinde Hükümete gerekli desteği vermiştir. Ancak referandum oylamasında Konya'nın verdiği destek çok daha büyük anlam taşıyordu. Bu referandum sonucunda halkımız kendi iradesine sahip çıktı'' dedi. Bir gazetecinin, BDP Milletvekili Şemdin Sakık'ın bugün gazetelere yansıyan ilköğretimde okutulan andımız ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak ''Andımız ile ilgili Bakanlık olarak bir çalışma yapacak mısınız?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Milli Eğitim Şurası'nda alınmış bir karar yok, bu konuda verilmiş bir önerge söz konusu. Önergeyi Genel Kurul üyelerinden bir öğretmen verdi. Genel Kurulda da bir oylama yapıldı. Andımızın kaldırılması yönünde verilen önerge Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda kabul edilmedi, bu konuda bir tavsiye kararı çıkmadı. Bu konu üzerinde çok fazla tartışma oldu, bu kadar fırtına ve gürültü koparılması çok anlamlı değil. Andımız 1937 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından kaleme alınmış, 12 Eylül ihtilalinde bir takım eklemeler yapılmış bir and, çok da dünyada örneği yok.'' Bu gibi konuların demokratik bir ülkede tartışılabileceğine işaret eden Çubukçu, ''Bunlar öneri olarak alınabilir, önerilir, kabul edilir veya edilmez. Nitekim Şura'da kabul edilmedi, nitekim böyle bir tavsiye kararı yok. Dolayısıyla olmayan bir şey üzerinde bu kadar tartışma yapmayı da ben zaman kaybı olarak görüyorum. Eğitim adına konuşulacak çok şeyimiz var.'' diye konuştu.