Çubukçu: Siirt'te 2 müfettiş görevlendirildi

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İlköğretim okulu öğrencisi 7 kıza, onlarca erkek tecavüz etti

Meclis'Teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çubukçu, Siirt'teki olaylarla ilgili soru üzerine, konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:''Üzerinde titizlikle eğildiğimiz bir konu. Biliyorsunuz yayın yasağı getirildi. Bunun da nedeni; mağdur çocukların yaşının küçük olması ve işlenen suçun niteliğidir. Uzun yıllar ceza avukatlığı yaptım ve bu alanlar benim alanım. Çocuklar, olay ortaya çıkar çıkmaz koruma altına alındı ve şu anda güvenli bir ortamdalar. Yaşadıkları travmanın ve psikolojik sorunların atlatılması için koruma altına alındıkları kurumlarda kendilerine en iyi hizmetin verileceğine inanıyorum.''Olayı ortaya çıkaran kişinin rehber öğretmen olduğunu belirten Çubukçu, ''Özellikle rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerinin, önemli fonksiyonları yokmuş gibi davranılır. Ama tam da bu nedenle; aileleri tarafından yeteri kadar korunamayan ve sosyal risk altında istismara açık olan çocukların çok daha büyük dikkatle okullarda takip edilmeleri lazım. Öğretmeni de bu anlamda kutladım. Benim öğretmenlerden tam da beklediğim böyle bir tutum, davranış'' diye konuştu.Kamuoyunun, bu konular üzerinde konuşulmamasını ''bir şeyleri örtbas etme niyeti'' olarak algılamaması gerektiğini ifade eden Çubukçu, şöyle konuştu:''Onlar bizim çocuklarımız ve onlara yapılan her şey, bizi herkesten fazla yaralıyor. Sorumluluk makamında olan biri olarak herkesten fazla etkileniyoruz. Ama yargı, konuyu büyük titizlikle götürüyor. Kendi adıma, bu olayda sorumluluğu olan her kim olursa olsa hoş görmem ve gerekli yaptırımların en ağırıyla cezalandırılmasını sağlarım. Yapabileceğimiz, bundan sonra bunu hızla telafi edecek çalışma yaparak, onları eğitim hayatlarına kazandırarak daha doğru bir gelecek planlamaktır. Bu haberler çıktığı zaman çocukların ismi ne kadar kısaltılarak yazılırsa yazılsın, çocuklar okullarda çok hızlı damgalanıyor ve 'O sen misin?' deniyor. Başka okula gitse bile çok çabuk deklare edilebiliyor. O nedenle titizlik göstermek gerekiyor. Olay yargının gelişmesine göre bazen farklılık da arz edebiliyor. İşin niteliği de değişebilir, mesele büyüyebilir, küçülebilir ama onları bilemiyorum.''