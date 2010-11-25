-ÇUBUKÇU ÖĞRETMENLERLE BİRARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle akşam yemeğinde biraraya geldi. Başkent Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe, Bakan Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek, bazı bürokratlar ile 81 ilden gelen öğretmenler katıldı. Öğretmenler, Çubukçu'ya yemek için teşekkür etti ve çiçek verdi. Bakan Çubukçu ve öğretmenler, yemeğin ardından MEB Şura Salonunda Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan tarafından verilen konsere katıldı. Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini öğretmenler için seslendiren Özhan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Çubukçu, Öğretmenler Günü'nde ücretsiz sahne aldığı için Özhan'a teşekkürlerini ileterek, plaket, çini pano ve çiçek verdi.