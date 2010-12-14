-ÇUBUKÇU ERBİL'DE KONFERANSA KATILDI ERBİL (A.A) - 14.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansı benzeri çabaların bölgede eğitim açısından önemli katkılar sağlamasını ümit etiklerini söyledi. Bakan Çubukçu, İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan ile birlikte Erbil'de "Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansı'na" katıldı. Toplantıya Erbil Türkiye Başkonsolosu Aydın Selcen, Irak yüksek öğrenim bakanı Abid Ziya Uceyl, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başbakanı Berham Salih, bölgesel yönetimin yüksek öğretim yetkilisi Dilaver Aladdin, eğitim bakanı Safin Dizayi, sanayi ve ticaret bakanı Sinan Çelebi de katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Bakan Çubukçu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Yüksek Öğretimi ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansa davet edilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çubukçu, düzenlenen konferansın ve benzeri çabaların bölgedeki eğitim çalışmaları açısından önemli katkılar sağlamasını ümit etiklerini söyledi. Türkiye olarak yüksek öğretim ve araştırma faaliyetlerine özel bir önem verildiğini kaydeden Çubukçu, "Üniversiteler, toplumların kalkınmasında, gelişmesinde ve saygınlığında öncü, ekonomik ve siyasal yaşamda etkin rol oynayan kültürel iletişim merkezleri haline dönüşmüş kurumlarımızdır" dedi. Çubukçu, şu bilgileri verdi: "Ülkemizin yetişmiş insan gücü ve ihtiyacını karşılamak amacıyla bakanlığımızca 2006 yılından itibaren yurtdışına lisans üstü öğrenim yapmak üzere 5 yıl içerisinde 5 bin öğrenci gönderme kararı alınmıştır. Ülkemizde halen 102 devlet, 54'ü vakıf olmak üzere 156 üniversite bulunmaktadır. Bu kurumlarda toplam 3 milyon 500 bin öğrenci lisans ya da yüksek öğretim görmektedir. Devlet üniversitelerinde 103 bin öğretim elemanı vardır. Bunlardan 14 bin 500'ü profesör, 7 bin 700'ü doçent, 19 bin 500'ü yardımcı doçenttir". Irak'ın kuzeyindeki yönetimin başbakanı Berham Salih de, eğitim alanında bölge ülkelerinin işbirliği yapmasının önemini vurguladı. İşbirliğinin eğitimde bir çığır açacağına inandığını belirten Salih, "Biz kendi halkımız için uğraş vermeye devam ediyoruz. Komşularımızla da iyi geçinmeye önem veriyoruz. Gençlerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına 100 milyon dolar ayırdık. Bu tür konferansların, ikili ilişkileri geliştirmekte çok önemli rol oynadığını belirtmek istiyorum. Özellikle eğitim alanında gelişmiş ülkelerle eğitim konusunda ciddi işbirliği içerisindeyiz, bu bizim için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.