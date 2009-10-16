Çubukçu: Bütün okullarda aşı uyguluması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, domuz gribi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın, tüm tedbirleri aldığını belirterek, ''domuz gribine karşı tüm okullarda aşı uygulanacak'' dedi.

Bakan Çubukçu, Tekirdağ'da, Hacı Ahmet Yeşil ve Mahmut Yeşil tarafından yaptırılan Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Çubukçu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, domuz gribi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının, hastalığın ilk çıkışından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği ve planladığı tedbirleri aldığını hatırlattı.

Bu doğrultuda hastalığın yayılması ve bulaşabileceği ihtimaline karşılık Türkiye'de alınabilecek tedbirler konusunda toplantılar yapıldığını ifade eden Çubukçu, şöyle konuştu:

''Biz de, hastalığın görülmesi ve yayılması durumuyla ilgili kararlar aldık. Biliyorsunuz 16 milyon çocuğumuz okul çağında. 'Okullarda ne tür tedbir alabiliriz' diye görüşmeler yaptık. Hastalığın yayılması durumunda eğitimin aksamaması için telafi eğitim olarak diğer koşullarda ne yapabiliriz konusunda ekip oluşturduk. Bakanlıkta bir müsteşar yardımcısının başkanlığında kriz masası oluşturduk. 2 farklı birim halinde; bir tanesi önleyici hizmetler anlamında diğeri de eğitimin telafi edilmesinin nasıl olacağı yönünde. Bu konuda Bakanlığımızın çok önceden duruma hakim olduğunu ve hazırlıklarını tamamladığını söyleyebiliriz.''



-''BÜYÜK BİR FELAKET BEKLENTİSİ İÇİNDE DEĞİLİZ''



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile de konuştuklarını ifade eden Bakan Çubukçu, Bakan Günay'ın Türkiye ile ilgili bir takım rezervasyonların iptal edilebileceğini söylediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

''16 vaka kontrolümüz altında. Şu anda dünyada birçok ülkede bu hastalıkla çok kapsamlı bir şekilde mücadele ediliyor. Büyük bir felaket beklentisi içinde değiliz. En iyi ve en kötü senaryolar için hazırlıklarımızı yaptık. Bütün okullarımızda domuz gribine karşı aşı uygulanacak. Bu uygulamayı Sağlık Bakanlığı yapacak. Sanıyorum ocak ayına kadar çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler bölüm bölüm aşılanacak. Türkiye 30 milyon civarında aşı alıyor. Bu aşılar ülkemize dönem dönem gelecek.''

Bakan Çubukçu, Hayırsever iş adamı Ahmet ve Mahmut Yeşil tarafından böyle bir okulun yaptırılmasından mutluluk duyduğunu belirterek bunun örnek olmasını dilediğini söyledi.

Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, Tekirdağ'ın nüfusunun her geçen gün arttığını bildirdi. Bu sene 5 bin 65 öğretmen 270 okulda ve 137 bin öğrenci ile eğitim-öğretime başladıklarını ifade eden Kemelek, bu yıl bin 600 dersliğin eğitime kazandırıldığını, bunlardan 600'ünün hayırseverlerin katkısıyla yapıldığı belirtti.

Hayırsever Mahmut Yeşil, okuma yazma öğrenemeden ölen annesi adına bu okulu yaptırdığını, doğduğu il olan Çankırı'ya da babasının adına bir okul yaptıracağını söyledi.

Bakan Çubukçu ve beraberindekiler okulun açılışını yaparak okulu gezdiler.

