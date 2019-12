-ÇUBUKÇU: 350 BİN ÖĞRETMENİN ATANACAĞININ SÖYLENMESİ POPÜLİZİMDİR TBMM (A.A) - 21.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, mezun olan öğretmen adaylarının kamuda görev almasının, mevcut öğretmen açığı düşünüldüğünde mümkün gözükmediğini kaydederek, ''350 bin öğretmenin atanacağının söylenmesi popülizmden öte bir şey değildir'' dedi. Çubukçu, TBMM Genel Kurulunda, MEB, YÖK, ÖSYM ve 94 üniversitenin 2011 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Hükümetin okul öncesi eğitime büyük önem verdiğini belirten Çubukçu, 2002'de adeta yok denecek kadar okul öncesi eğitim kurumu varken, dönemlerinde okul öncesi okullaşma oranını arttırdıklarını ve 2014'te de yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Nimet Çubukçu, köylere yeni 4 bin 788 okul yaptıklarını ifade etti. Mesleki eğitimi yeniden yapılandırdıklarını belirten Çubukçu, ''Yüksek öğrenime geçişte mesleki eğitimde okuyanlara yönelik katsayı engelinin ortadan kalkması veya minimize edilmesiyle, mesleki eğitime olan talebin daha da artacağını biliyoruz. Ülkemizdeki her okulun yükseköğrenime geçişte elde ettiği başarı, hepimizin göğsünü kabartmalıdır'' diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, özel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin payının yüzde 2,7 olduğunu belirterek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı. Engelli çocukların eğitime ulaşmasındaki olumsuzlukları sıfıra indirdiklerini dile getiren Çubukçu, ''Göreve geldiğimizde evlerinde hapsolmuş, bakım hizmeti alamayan bu çocuklar, Türkiye için artık önemli bir bireyler olarak görülmektedir'' dedi. -''3 MİLYAR 146 MİLYON LİRA ÖDEDİK''- Bakan Çubukçu, ekonomik durumları iyi veya kötü olsun, bütün engelli öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyon giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade ederek, bunun için, son 4 yılda 3 milyar 146 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi. Bakan Çubukçu, yükseköğrenim alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını anlattı. Üniversite sayısını 76'dan 156'ya çıkardıklarını dile getiren Çubukçu, 489 fakülte, 150 yüksekokul, 152 meslek yüksekokulu, 220 yeni enstitü kurulduğunu bildirdi. Çubukçu, geçmişte ODTÜ için söylenenlerin bugün Anadolu'da açılan üniversiteler için söylendiğini ifade ederek, ''Eğer ODTÜ'nün kurulduğu yıllardaki fotoğraflarını elde ederseniz adeta bir baraka. Oysa şimdi açtığımız üniversiteler fiziki mekanları itibariyle gerçekten dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde'' diye konuştu. Vakıf üniversitelerini de yükseköğretim sisteminin bir parçası olarak gördüklerini belirten Çubukçu, 2002'de yüzde 27,2 olan yükseköğrenimde okullaşma oranının, bugün yüzde 53,4'e yükseldiğini kaydetti. -''1 MİLYON 965 BİN KİŞİYE OKUMA YAZMA ÖĞRETİLDİ''- Bakan Çubukçu, yaygın eğitimde, 1 milyon 274 bini kadın olmak üzere, 1 milyon 965 bin 51 kişiye okuma yazma öğretildiğini söyledi. 4 milyon 672 bin kişinin okuma yazma bilmediğini dile getiren Çubukçu, bu rakamın 2 milyonunu 65 yaş üstü, 1 milyonunu da 55 yaş üstünün oluşturduğunu kaydetti. Çubukçu, 2003'ten 14 Aralık 2010 tarihine kadar 198 bin 869'u kadrolu, 70 bini sözleşmeli olmak üzere 268 bin 869 öğretmen atadıklarını belirtti. Yöneticilerle birlikte Bakanlığında 679 bin 421 öğretmenin görev yaptığını ifade eden Çubukçu, 2011'de 55 bin öğretmen daha atayacaklarını bildirdi. -''ÖĞRETMENLERİMİZE GERÇEKÇİ VE DÜRÜST DAVRANDIK''- Atanamayan öğretmenlerin durumunun istismar edildiğini belirten Çubukçu, İtalya'da öğretmen olmak isteyen 520 bin aday varken ihtiyacın 65 bin, Güney Kore'de de 50 bin aday varken açığın 5 bin olduğunu belirtti. Nimet Çubukçu, şöyle konuştu: ''Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de mezun olan öğretmen adaylarının kamuda görev alması, mevcut öğretmen açığı düşünüldüğünde mümkün gözükmemektedir. Öğretmenlerimize bu konuda her zaman gerçekçi ve dürüst davrandık. Bugün öğretmen ihtiyacımızı, mali göstergeleri hiçe sayarak, tam tersini savunarak 350 bin öğretmene ihtiyaç olmadığı halde atanacağının söylenmesi popülizmden öte bir şey değildir. Siyaset kurumu, gerçek ve reel politikalar üzerine dayalıdır.'' Çubukçu, kendisine laf atan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'ye, ''Öğretmenler üzerinden yeterince istismar yaptınız Sayın İnce. Öğretmenler bizi bu anlamda çok iyi anlıyorlar ve gittiğimiz her yerde dürüst davrandığımız için bize teşekkür ediyorlar'' dedi. 2002'de 470 TL olan 9/1 kademedeki öğretmenin maaşını bin 388 TL'ye çıkardıklarını ifade eden Çubukçu, bir öğretmenin ek dersle birlikte bin 808 TL maaş aldığını bildirdi. Çubukçu, eğitime hazırlık ödeneğini 175 liradan 540 liraya çıkardıklarını, 2011'de de bu ödeneği 570 TL olarak ödeyeceklerini ifade etti.