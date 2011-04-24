-ÇUBUKÇU: "YGS'YLE İLGİLİ BENDEN BİR AÇIKLAMA BEKLEMEYİN" TBMM (A.A) - 23.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayacağını belirterek, ''Bu konuda söyleyeceğim her şeyi söyledim. Yeni bir şey beklemeyin'' dedi. Çubukçu, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 91. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. YGS'deki şifre iddialarına ilişkin sorular üzerine Çubukçu, savcılık soruşturmasının ardından konunun sonuçlanacağını belirterek, ''Bu konuda benden bir açıklama beklemeyin. Bu konuda söyleyeceğim her şeyi söyledim. Yeni bir şey söylemeyeceğim'' dedi. Nimet Çubukçu, KPSS'deki kopya iddialarının yaşandığı dönemde sorulmayan soruların bu dönemde kendisine sorulduğunu belirtti. Çubukçu, bir soru üzerine de ÖSYM'nin zamanında ve yeterli açıklamaları yaptığını ifade etti. Çubukçu, bir gazetecinin, 23 Nisan dolayısıyla bugün makamına oturan öğrencinin de YGS'deki şifre iddiasına ilişkin konuştuğunu belirterek, ''Bir şüphe oluştu kafalarda hiçbir şey çıkmasa bile bu nasıl giderilecek?'' sorusuna, ''Koltuğa oturan çocuğa çok yanlış bir soru soruldu. 'Milli Eğitim Bakanı'na siz sınavı iptal edecek misiniz?' diye bir soru sorulmaz. Sınavı iptal yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının değil çünkü...'' karşılığını verdi.