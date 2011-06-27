-ÇUBUKÇU: "SORUMLU OYA HANIM DEĞİL" TBMM (A.A) - 27.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Hatip Dicle'nin yerine gelen Oya Eronat'ın istifasının istenmesine ilişkin, ''Bunun sorumlusu Oya Hanım değildir, ondan da bir sorumluluk ve bir tutum almasının beklenmesi, kendisine yönelik haksızlıktır'' diye değerlendirdi. Çubukçu, TBMM'de kaydını yaptırdı, ardından gazetecilerin, seçim sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Çubukçu, millet iradesinin Meclise en yüksek oranda yansıdığı bir döneme başladıklarını, bunun güzel bir tablo olduğunu söyledi. Çubukçu, Türkiye'nin, seçimlerini demokratik yolla yapmayı bir kez daha başardığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Oluşan bu Meclisin, her şeyden önce sorunlarla değil ülkemizin sorunlarına çözüm üretecek bir duygu paydaşlığı ile başlamasını temenni ederdik. Meclis, millet iradesinin en yüksek düzeyde yansıdığı mekan olarak, sorun çıkarılacak mekan değil, sorunların çözüm yeri. Demokratik zemin, burası. Dolayısıyla bu konuda tutum alacak siyasi partilerin de milletin iradesi yönünde, sağduyuyla ve demokratik zemin içerisinde, sokakta değil parlamento içerisinde, çözüm üretme yolunda çaba göstermeleri gerekir. Bu yönde atılacak adımlar, sorunların çözümüne değil, sorunların oluşturulmasına katkıda bulunacak bir girişim olur. İnşallah bütün siyasi partiler, temsilciler bu parlamentoda sorunların çözümü yönünde çaba sarf ederler.'' -''HAKSIZLIK''- Çözüm önerileri arasında Hatip Dicle'nin yerine AK Parti'den milletvekili olan Oya Eronat'ın istifa etmesinin gösterildiğini anımsatan gazeteciye Çubukçu, ''Eronat'ın seçimi, YSK'nın aldığı karar sonucunda kazanılmış bir milletvekilliğidir. Eronat, milletvekilliğini bu manada hak etmiş, kazanmıştır. Özellikle Oya Hanım üzerinden yürütülen bu tartışmaların, her şeyden önce onun şahsına yönelik haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmalar, hukuk zemininde ve başka merkezde yürümeli. Oya Hanım, milletvekilidir, seçilmiştir, yarın da yemin edecektir. Bunun sorumlusu Oya Hanım değildir, ondan da bir sorumluluk ve bir tutum almasının beklenmesi, kendisine yönelik haksızlıktır'' karşılığını verdi. -MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI- Adının Meclis Başkanı adayları arasında geçtiğinin anımsatılması üzerine Çubukçu, bu konularda hiç değerlendirme yapmadığını belirtti. Çubukçu, bunların takdire bağlı makamlar olduğunu vurgulayarak, parlamentonun en uygun şekilde kendi başkanını seçeceğini ifade etti. Çubukçu, ''Şahsım üzerinden, siyasi pozisyonlar üzerinden hiçbir zaman değerlendirme yapmadım, yine yapmayacağım'' dedi.