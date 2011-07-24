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Yaşam

'Cübbeli'den ilginç şike yorumu

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, futbolda şike olaylarını, "Almışlar paraları, yatmışlar aşağıya...

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, futbolda şike olaylarını, "Almışlar paraları, yatmışlar aşağıya. Millet de, maçta biri gol yedimi kalp krizi geçiriyor. Ne kalp krizi geçiriyorsun, adam kasıtlı yedi golü zaten." sözleriyle yorumladı.

Trabzon’un merkeze bağlı Pelitli Beldesi'nde bulunan Pelitli Yatılı Kuran Kursu’ndaki icazet törenine katılan Ahmet Mahmut Ünlü, esprili vaazıyla kendisini dinlemeye gelenleri güldürdü. 

Türkiye’nin gündeminde yer alan futbolda şike olayına değinen Ahmet Hoca, futbolu "Boş iş" olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: 

"Televizyonda izlenilen diziler, maçlar, vesaireler yerine bugüne kadar vatandaşlarımız böyle programlara katılsalar ve dinleselerdi, bu saatleri din ilmine ayırsaydı şimdi herkes bir şeyler biliyor olurdu. O gol atmış, yok bu gol yemiş. Şimdi bakıldığında herkes anladı boş işler olduğunu. Biz demedik mi bu fuzuli işleri bırakın diye. İlla vahiy mi gelmesi lazımdı. Futbol için yok şikeydi de mikey di de, yok o ona para vermiş, yok o buna para vermiş. Gol ye, yok, al bu parayı gol at. Almışlar paraları yatmışlar aşağıya. Millet de, maçta biri gol yedimi kalp krizi geçiriyor. Ne kalp krizi geçiriyorsun  Adam kasıtlı yedi golü zaten. Bu milletin gençlerin vakitlerini nefeslerini tükettikleri İngiliz oyunlarına, zehir akıtan dizilerini izleyip alim kesilen insanlar var. Bu işlerle uğraşmamak lazım." 

Vaazı sırasında konuşması sık sık gülüşmelerle kesilen Cübbeli Ahmet Hoca, yaşanmış bir kız isteme olayını da anlattı: 

"Günün birinde kızın evinde nikah kıyılıyor. İmam, ‘nikah kıyacağız da, bir kelime-i şahadet getirin’ demiş çifte. Damat kala kalmış ve imama, 'Nerden getireceğim. Ben hazırlıksız geldim. Bana bu konuda bir şey demediler. Ben bu evin yabancısıyım’ demiş. İmam, ‘Allah Allah, kızım bari sen kelime-i şahadet getir’ demiş. Gelin de annesin yanına giderek, ‘Anne hoca kelime-i şahadet istiyor. Nerden bulup getireceğiz’ diyor. Bu nikâhı nasıl kıyacaksın. Bu nikahı 40 tane hoca kıysa, evliya kıysa olur mu? Bunların çocuğundan ne hayır gelir, iman yoksa nikah neye yarar?"


'FATİH ALTAYLI GİBİ ADAM PİRENİN ANASINI KARIŞTIRIYOR'

DHA'da yer alan haberde; milleti güldürerek bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek konuşmasını sürdüren Cüppeli Ahmet hoca konuşmasında, televizyon ekranlarında bir şeyler anlatmanın zorluklarına değindi. 

"Televizyon programlarında sorulan sorulara cevap veremezsen rezil olursun" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Televizyonda programlarında her şeye cevap vermek lazım. Fatih Altaylı gibi adam pirenin anasını karıştırıyor. Bir şey soracak, tutuldun orada ne diyeceksin. Hazır cevap olmak lazım. Madem böyle imkanlar çıktı dinlemek dinletmek lazım" dedi.


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