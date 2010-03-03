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Cübbeli Hoca Taraf muhabirini nasıl tehdit etti

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, kendisinin de adının geçtiği İsmailağa Cemaati içerisindeki çekişmeyi görüşmek üzere çağırdığı Taraf muhabirini te

03 Mart 2010 02:00

 

T24- Cübbeli Ahmet Hoca'nın, kendisinin de adının geçtiği İsmailağa Cemaati içerisindeki çekişmeyi görüşmek üzere çağırdığı Taraf muhabirini tehdit ettiği ileri sürüldü.

Taraf'ın haberine göre, Cemaat içerisindeki rekabeti haber yapmak isteyen muhabir Fırat Alkaç, Cübbeli Ahmet Hoca tarafından Arifan Dergisi bürosuna yüz yüze görüşmek için çağırıldı. Muhabirin ifadelerine göre, Cübbeli'nin basın danışmanı Barış Sezek ile korumaları tarafından etrafı sarıldı ve "Bu seferlik bir şey yapmayacağız" denilerek tehdit edildi.
Bu tehdidin nedeni ise, muhabir Alkaç'ın daha önceden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile yaptığı röportajdı. Cübbeli, bu röportajın taraflı olduğunu hiddetli bir şekilde söylemeye başlayınca ortam bir andan gerildi. Muhabirin ses kayıt cihazına el konuldu. Zaten fotoğraf çekilmesine de izin verilmemişti

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