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Yaşam

Cübbeli avukat hırsız çıktı

24 Nisan 2009 21:16

Küçükçekmece'de, avukat olmadığı halde cübbe giyerek adliyelerde evrak takibi yaptığı öne sürülen bir kişi, çalıntı eşyalarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece'de bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halkalı Konutları'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Süleyman D'yi gözaltına alan polis ekipleri, evde, çalıntı olduğu belirtilen 1 avukat cübbesi ile 3'ü dizüstü 15 bilgisayar, 2 plazma televizyon, çok sayıda CD, sahte kimlikler ve doküman ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Süleyman D'nin hırsızlık ve benzeri suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi.

Süleyman D'nin, baro odasından elde ettiği avukat cübbesini giyerek, adliyelerde arkadaşları ve kendisine ait evrakları takip etmeye çalıştığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman D, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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