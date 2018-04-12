Cübbeli Ahmet'ten penis duası: Ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmazsınız

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, İsmailağa Cemaati’nin yayınevi Tuana Basın Yayın’dan çıkan “Şifa Ayetleri” isimli kitabı tartışma yarattı. Cübbeli Ahmet kitabında insan bedeninin penis dahil her organını iyileştirmek için bir ayetin olduğunu ileri sürdü.

Odatv'de yer alan haber şöyle:

Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere de yer verdi.

Cübbeli Ahmet, erkek cinsel organına okunacak ayetlerle “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz” ifadelerine yer verdi. Cübbeli Ahmet'in "ölünceye hiçbir itirazla karşılaşmaz" sözleriyle ne demek istediği kafa karıştırdı.

Cübbeli Ahmet, “Erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar” için dört ayrı tertip olduğunu söyledi.



Birinci tertip için “Bakara Suresi’nin iki yüz altmışıncı ayet-i kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur, sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir ve suyun kalanı içilir” diye yazan Cübbeli Ahmet, ikinci tertipte ise “tenasül uzvunun zayıflığını gidermek için okunması gerektiğini” ileri sürdüğü ayeti paylaştı.



Cübbeli Ahmet kitabında ikinci, üçüncü ve dördüncü tertipler için şu satırları yazdı:



“İkinci tertip: Tenasül uzvunun zayıflığının izalesi (giderilmesi) için el-Adiyat Suresi okunup uzva üflenir.



Üçüncü tertip: … İsm-i şerifi okunup uzva üflenir. Bu isimle beraber … ism-i şerifi okunup uzva üflenirse daha iyi olur.



Dördüncü tertip: Sabah akşam şu yedi ism-i şerifi yüz kere okumaya devam eden kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz, yani kimsenin itirazı onu aciz bırakamaz.”