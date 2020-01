Cübbeli Ahmet'ten hadisli açıklama: Yargısız infaz

T24 - Karagümrük çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.







Avukat Ramazan Dinç, tarafından yapılan açıklamada Ünlü, sevenlerinden sabırlı olmalarını istedi. Avukat Dinç, Türk adaletine olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek “Ancak, müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü'nün tutuklanmasından sonra, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen, soruşturmanın gizlilik ilkesi her gün ihlal edilmektedir. İçler acısı bir yargısız infaz ve karalama, itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir. Bilgi kirliliği ve tek taraflı suçlayıcı yayın politikası acımasızca sürdürülmektedir. Daha savcılar tarafından iddianame hazırlanmadan, birçok karışık ve yanlış bilgi basın tarafından yayınlanmaktadır. Bu yargısız infaz sürecini kınıyoruz ve hukuki sürece saygı gösterilmesini ve gizlilik ilkesinin ihlal edilmemesini istiyoruz” diye konuştu.





Hadisli hatırlatma



Ünlü tarafından hazırlanan açıklamada bir hadisede yer verildi. Açıklamada “Uğranılan bu haksız ve üzücü durumlar karşısında, peygamber efendimizin “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" hadisi ile Hz. Ali'nin söylediği gibi, -haksızlığı karşı eğilmeyiniz, zira eğilirseniz hem hakkınızı hem şerefinizi kaybedersiniz- sözünü yargısız infaz kalemlerinize hatırlatıyoruz" denildi.





Sabır ve olgunluk istedi



“Müvekkilimizin suçsuz olduğu ve aleyhine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor" denilen açıklamada, Ahmet Mahmut Ünlü, kendisini seven tüm insanlardan, yargı sürecini sabır ve olgunluk içerisinde beklemelerini, bu süreçte hiçbir hukuka aykırı eylem ve davranış içerisinde olmamalarını, itidalli ve sağduyulu olmalarını yüce Türk adaletine güvenmelerini, kendisine dua etmelerini istedi.





'Zengin bir ailenin mensubu'



Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukat Dinç, Cübbeli Ahmet Hoca'nın oturduğu evinin lüks olması ile ilgili bir soruya, “Kendisi son derece üzgündür. Onun manevi şahsiyetini rencide edici, üzücü, kırıcı bu tip haberlerini yapılmamasıdır. İnsanların oturduğu evlerin saray gibi olması buna benzer iddiaların ortaya atılması ne alakası olabilir. Şunu biliyorum. Zengin bir ailenin mensubu olması. İnsanların zengin olmasının eleştirildiği bir ülkede yaşıyoruz. Bizim üzüntümüz bu.Müslüman bir insan zenginse zekatını verdiyse inanışına göre iyi bir evde oturmasına beis yoktur. Bunu tutup fuhuş evi saray yavrusu Osmanlı şeyi falan bu tür iddiaların ortaya atılması rencide ediyor" diye yanıt verdi.





'Revirde kalıyor'



Avukat Dinç, Ünlü'nün sağlık durumuyla ilgili sorulara “Sağlığı gayet yerinde iyi. Hatta şunu söyledi. Böyle durumlarda insan daha dik durur dedi. Dışarıda daha kötüydüm, burada daha sağlıklı hissediyorum kendimi dedi. Dua istiyor sevenlerinden. Hoca ilim adamı. İlim adamları nasıl zaman geçirirse öyle zaman geçiriyor. Kitap okuyor. Gerekli kitaplı temin ediyoruz. Şu an yalnız. Sağlık sorunları olduğu için geçici süre revirde kalıyor” şeklinde yanıt verdi.





Çevresindekiler zarar vermiş



Avukat Dinç, gazetecilerin “Cübbeli Ahmet Hoca, bu olayın başına neden geldiğini size söyledi mi? Sorusuna”, “Kendisi bu olayla ilgili çevresindeki bazı insanların ona zarar verme durumunu değerlendiriyor. Bunun belirli bir süre sonra ortaya çıkacağını söylüyor. Mağduriyetinin olduğunu söylüyor. Kaset sürecinde yaşanmıştı. Eski korumaların çalışanlarının ona şantaj yapma ihtimali... Yine bu doğrultuda başına bir şey geldiğini düşünüyor. İnanılmaz derecede üzgün. Kaset sahte sanırım emniyetin verdiği rapor var. Kesinlikle ve kesinlikle kasette yer alan kişi müvekkilimiz değil” şeklinde yanıt verdi.