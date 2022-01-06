Cübbeli Ahmet'ten "Nass" yorumu: Zaten ateistlik, deistlik almış başını gidiyor, bir de millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te "Nass" tartışmalarına değindi.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Ünlü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz politikalarıyla ilgili "Nass böyle emrediyor" sözlerinin, toplumda dine karşı bir tepki oluşturabileceğini savundu.

Ünlü, "Sadece ekonomik bir argüman kullandığımız zaman, bir başarısızlık olduğunda bu millet kabahati Kuran'a, dine ve imana bulur. Ben diyorum ya ters dönerse... Zaten ateistlik deistlik almış başını gidiyor. Bir de buradan para işinde zarar ettiği zaman "Nass" dersen 'Kuran bizi batırdı' derler." ifadelerini kullandı.