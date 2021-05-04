'Cübbeli Ahmet'ten Furkan Vakfı açıklaması: Bu provokasyonları PKK çevrelerine ve CHP'ye can simidi olmuştur

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Gaziantep'te bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahaleye ilişkin, "Bu provokasyonları PKK çevrelerine ve CHP'ye can simidi olmuştur. Bu insanları CHP sözcüleri ve PKK çevreleri destekliyorsa bunların cami cemaati olmadığını zaten anlamak lazımdır" dedi.
Ünlü, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un çağrısı sonrası Gaziantep'te 3 ayrı camide toplananlara biber gazlı müdahaleye dair açıklama yaptı. Ünlü, Twitter hesabından paylaştığı mesajında yaşananları CHP ile ilişkilendirdi.
Ünlü, "Camide provokasyon yapanlar Furkan Vakfı üyeleridir ki bunlar hem FETÖ ile hem PKK ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır" ifadesini kullandı.
Ünlü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Camide provokasyon yapanlar Furkan Vakfı üyeleridir ki bunlar hem FETÖ ile hem PKK ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır. Devletimizin ve hükümetimizin camilere ve cemaatlerine verdiği önem ve değer ortada iken Furkan Vakfı mensuplarının bu provokasyonları PKK çevrelerine ve CHP'ye can simidi olmuştur. Bu insanları CHP sözcüleri ve PKK çevreleri destekliyorsa bunların cami cemaati olmadığını zaten anlamak lazımdır. Akıllıya bir işaret yeter, ahmak olana ise bin sarâhat yetmez."