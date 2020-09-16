'Cübbeli Ahmet'ten 'at eti' açıklaması: Yalan ve iftira, şirkette hissem yok

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bağlantılı olduğu belirtilen Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi tarafından üretilen sucuklarda at eti tespit edildi. Ünlü, firmayla alakası olmadığını savunurken, söz konusu haberi gündeme taşıyan gazeteci Celal Eren Çelik, "Vuslat Derneği, hiçbir alakan olmayan LALEGÜL TV'ye sponsorluk anlaşması için aylık 120 bin TL'yi neden ödüyor?" diye sordu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. 91 firmanın yer aldığı listede, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bağlantılı olduğu belirtilen Lalegül Tekstil Tarım ve Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktığı belirtildi. Gazeteci Celal Eren Çelik, bakanlığın yayınladığı listedeki Lalegül detayını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahmet Mahmut Ünlü ise söz konusu iddialar için, 'yalan ve iftira' derken, "Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar: 'Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda Lalegül ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı.' dediler" açıklamasını yaptı.

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir.