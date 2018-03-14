Cübbeli Ahmet o yorumlara tepkili

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dînen ahlâken ve vicdânen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti. Kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dînen ahlâken ve vicdânen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

"Elim Uçak kazasında vefat eden kızlarımıza Allah-u Teâlâ'dan rahmet niyaz eder, kederli ailesine sabırlar dilerim.

Bu hadise üzerine sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili "Allah bunlara rahmet etmesin" demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor,bunların dînen ahlâken ve vicdânen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum.

Neticede ölümün de çeşitleri vardır böyle bir kazada ve gurbette vefat etmiş olmaları bizleri son derece mahzun etmeli ve onlara rahmet duası yapmaya sevk etmelidir.

Nitekim benim 17 yaşındaki kızım bu nedenle ağlamıştır. İslamdan öte insanlık buu iktizâ eder. Onların hayat tarzları bir Müslümanı alakadar etmez ve Allah'ın geniş rahmetini daraltacak yorumlar yapmasını meşru kılamaz.

Dolayısıyla vefat etmişlerin arkasından yapılan bu gibi yorumlar ahiret bakımından hak ve hukuku mûciptir, vefat edenlerden helallik almak da mümkün değildir. Dolayısıyla hepimiz bu hususta yorum yazmanın da konuşmak gibi sahibini mesul kılacağını düşünerek sorumlu davranmalıyız.

Şu bilinsin ki şirk dışında hiçbir büyük günah mağfiret duasına mani değildir. Rabbimize hiçbirşey vacip değildir."