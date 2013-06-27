'Cübbeli Ahmet' ile hakim arasında umre sohbeti



Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de sanıkları arasında bulunduğu 16 tutuksuz sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada Cübbeli Ahmet ile mahkeme başkanı arasında Ünlü'nun umre seyahati sohbet konusu oldu.

Çağlayan’daki Adalet Sarayında bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ''Karagümrük çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki duruşmaya Ahmet Mahmut Ünlü ve Barış Sezek’in de aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık katıldı.



İmam nikahı kıymadım

Söz alan Ünlü, “Yok ben nikah falan kıymadım. Orada bulunmadım.Resmi nikah olmadan nikah kıymam ben. Bunun suç olduğunu da çok iyi bilirim. Nüfuslu kişilerde benden nikah kıymama istedi ancak ben kıymadım" dedi.

Üye hakimin Seyfettin Mermerci’nin , ''Daha önce kendi nikahınızı kıyabileceğinizi söylemiştiniz" sözleri üzerine, ''Kendi nikahınızı kıyarsınız onda bir sorun yok" diye yanıt verdi. Ünlü’nün duruşma sırasında sık sık dua okuduğu görüldü.

Mahkeme başkanının anısı

Duruşmada konuşan Mahkeme Başkanı Ekinci, ''Geçtiğimiz günlerde bir taksiye bindim. Taksi de bir radyo açıktı. Siz de (Ünlü) orada konuşuyordunuz. Şoför kapatacaktı kapatma dinleyelim dedim. Siz orada ‘Umre’ye gittim ama mahkeme 10 gün izin veriyor. Ben de 10 günlük gidip geldim' dediniz" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Ünlü, “Avukatların 1 aylık izin için size başvurmuş. Siz de ‘ne yapacak 1 ayı. Oraya mı yerleşecek?demişsiniz. Ben de tamam o zaman 10 günlük izin verilsin dedim" dedi.

Ünlü ‘nün bu sözlerine Mahkeme Başkanı Ekinci, “Yok öyle bir şey demedik. Senin sevabına niye engel olalım. İstersen 2 ay kal" şeklinde konuştu.

Dosya mütaala için savcıya gönderildi

Ünlü’nün avukatları her hafta karakola imza atma yönündeki adli kontrolün 1 aylık süreye çıkarılmasını talep etti. 15 dakikalık aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ünlü’nün imza atma süresini 1 aya çıkardı. Ünlü’nün her ayın başında ilk Çarşamba günü karakolu giderek imza atma şartı getirdi. Mahkeme dosyayı da mütalaa hazırlaması için duruşma savcısına gönderdi.