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Cübbeli Ahmet Hoca'ya talebelerinden destek!

Cuma namazı çıkışı toplanan kalabalık bir grup Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek gösterisinde bulundu

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Cuma namazı çıkışı Beyazıt Meydanı’nda toplanan kalabalık bir grup, Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye destek gösterisi yaptı. 

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Beyazıt Camii’nde Cuma namazı kılan ve çoğunluğu cübbeli, sarıklı yaklaşık bin kişi, namaz çıkışı Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Gruptakiler "Hocaya uzanan eller kırılsın", "Hocam üzülme Allah seninle", "Hepimiz Cübbeli Ahmet Hoca’yız" sloganları attı ve "Hocamızı seviyoruz, sonuna kadar destekliyoruz" yazılı büyük bir pankart açtı.



Gruptakiler zaman zaman tekbir de getirdi. Sayıları 500’ü bulan ve çoğunluğu çarşaflı olan kadınlar da pankart açıp slogan atan erkeklere uzaktan destek verdi. Kendilerine "Cübbeli Ahmet Hoca’nın talebeleri" diyen gruptakiler yarım saat sonra meydandan ayrıldı.




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