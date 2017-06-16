T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Cübbeli Ahmet Hoca'ya 'Adil Öksüz' sorgusu; mağdur sıfatıyla ifade verecek

"Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi"

16 Haziran 2017 13:58

Darbe girişiminin kilit ismi, "FETÖ’nün firari hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün 2012 yılında Metris Cezaevi’nde ziyaretine gittiği Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için polise talimat verildi. Görüş sırasında cezaevindeki kayıtların silinmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü, geçen yıl ağustos ayında CNN Türk canlı yayınına katılmış ve Adil Öksüz’ün kendisini 2012 yılında cezaevinde ziyaret ettiğini açıklamıştı. 'FETÖ'nün kendisine kumpas kurduğunu belirten Ünlü, “Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi” demişti. Ünlü, cemaatinin hakkındaki suçlamalara inanmadığını ancak başka kimsenin ziyaretine gelmediğini belirterek “6 ay sonra bana Gülen, şu an aranan Adil Öksüz ile mektup gönderdi” demişti.

Mektupla beraber Fethullah Gülen’in el yazmalı kitabının kendisine gönderildiğini belirten Ünlü, cezaevine gelen kitapların kontrol edildiğini ancak Adil Öksüz’ün kitabı doğrudan getirdiğini ifade etmişti.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüşmenin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın izniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

Savcılık, Ünlü’nün mağdur olarak ifadesinin alınmasına karar verirken, soruşturma kapsamında cezaevinde yapılan görüşmenin kamera kayıtlarını incelemek istedi ancak kayıtların silindiği ortaya çıktı.

Savcılık, Ünlü’nün mağdur olarak ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat yazısı gönderdi. Yazının ardından ekiplerin Ünlü ile temas kuracağı ve emniyete ifade için çağıracağı belirtildi. 

ETİKETLER

darbe girişimiFETÖAdil ÖksüzMetris CezaeviCübbeli Ahmet HocaAhmet Mahmut Ünlü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24