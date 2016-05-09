Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ayşenur Arslan'a: Allah seni tesettüre soksun diye dua ediyorum

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na ilişkin kullandığı "Senelerdir balelerle, danslarla çoluk çocuğu baldırı çıplak vaziyette stadyumlarda dolaştırıyorsunuz, bütün erkekler onlara bakıyor" ifadesi için "Bu çok aşağılık bir şey" diyen gazeteci Ayşenur Arslan'a "Allah seni tesettüre soksun diye dua ediyorum" dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, 23 Nisan Çocuk Bayramı'yla ilgili olarak, "Biz size diyoruz ki; siz bu milleti uyuttunuz, uyuşturdunuz. Senelerdir balelerle, danslarla, çoluk çocuğun baldır bacak çıplak vaziyette stadyumlarda dolaştırarak, bütün erkekleri onlara baktırarak, kimin oğlu, kimin kızı belli değil, sarmaş dolaş dans yaptırarak yetiştirdiniz" demişti.

Mahmut Ünlü'nün Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Allah seni tesettüre soksun diye dua ediyorum"

Ayşenur Arslan denen hanım ablamız diyorum. Anama etmediğim duayı sana ettim. Allah tesettüre soksun falan filan. Kadıncağızın uykuları kaçtı belki tutarsa diye.

"Halk TV'nin reytingleri düştü"



Kadıncağız geliyor bana diyor ki bayrağı niye istismar ediyorsun diye. Yav arkadaş her hafta siz niye benden bahsediyorsunuz. Reyting demekki Halk Tv'nin de reytingi düştü benimle toparlamaya çalışıyor. Başbakan değilim, vekil değilim, kefil değilim, bürokraside bir adım yok, bir vatandaş olarak oturan bir adamım. Hiçbir iddiam da yok.



