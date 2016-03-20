Cübbeli Ahmet Hoca: Allah Newroz'u iptal etti; yetkililerden rica ediyorum, tamamen kaldırılsın

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Allah Nevruz'u iptal etti" diyerek tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; "Allah size Nevruz ve Mihrican bayramlarından daha hayırlı iki bayram nasip etti. Yerine de Ramazan ve Kurban bayramlarını getirdi" ifadelerini kullanan Ahmet Mahmut Ünlü, "Allah Newroz'u iptal etti. Yetkililerden rica ediyorum, Newroz Bayramı'nı tamamen kaldırın.'' diye konuştu. Ünlü'nün bu sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Cübbeli Ahmet hoca, rica etti Newrozu kaldırın dedi. Newrozu buzdolabına kaldırsak ne yapsak! Jet skili hocayı memnun edelim" dedi.

Cübbeli Ahmet hoca, rica etti Newrozu kaldırın dedi. Newrozu buzdolabına kaldırılsak ne yapsak! Jet skili hocayı memnun edelim. — Hetman Omeri (@HetmanOmeri) 20 Mart 2016

Örgütlü tepki nerede ? Cübbeli Ahmet Hoca bedava muska yazıyor desek koşarlar. — Can (@IsikSavascisi1) 20 Mart 2016