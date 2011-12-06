Cübbeli Ahmet Hoca gözaltında!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karagümrük çetesine yönelik düzenlediği operasyonda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün şoför ve koruması da gözaltına alındı. Tehdit ve şantaj ihbarları üzerine başlatılan operasyonda aralarında halen cezaevinde olan Nuri ve Vedat Ergin'in abisi Nejat Ergin ve 2007 Best Model Of Turkey Birincisi Neslihan Önder'in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.