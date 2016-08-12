T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca: Firari Adil Öksüz ben cezaevindeyken Gülen'in mektubunu getirmişti

"Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi"

12 Ağustos 2016 10:37

Kamuoyunda÷ 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

CNN Türk'te "Türkiye'nin Gündemi" programına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet, "FETÖ'nün kendisine kumpas kurduğunu, ancak Gülen'in kendisine mektup göndererek düştüğü durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söylediğini" ifade etti.

 

Beraat ettirmelerini istemiş

 

Kendisinin özel yetkili mahkemelerin cemaatin elinde olduğunu bildiğini, hükümetten kendisine her hangi bir temas olmadığını, bunun için kendisini beraat ettirmelerini istediklerini ancak beraatinin özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından gerçekleştiğini söyledi.

'Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi' diyen Cübbeli Hoca, kumpası kuranın belli olduğunu ve cezaevindeyken yazdığı mektupların radyodan okunduğunu kaydetti. 

Cübbeli, cemaatinin hakkındaki suçlamalara inanmadığını ancak başta kimsenin ziyaretine gelmediğini belirterek "6 ay sonra bana Gülen şu an aranan Adil Öksüz ile mektup gönderdi" dedi.

Mektup ile beraber elebaşı Gülen'in elyazmalı kitabının kendisine gönderildiğini kaydeden Cübbeli, cezaevine gelen kitapların kontrol edildiğini ancak Adil Öksüz'ün kitabı doğrudan getirdiğine de dikkat çekti.

ETİKETLER

Cübbeli Ahmet Hocafirari Adil Öksüzcezaevinde ziyaret ettiHavacılar imamıGülenin mektubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24