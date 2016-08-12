Cübbeli Ahmet Hoca: Firari Adil Öksüz ben cezaevindeyken Gülen'in mektubunu getirmişti

Kamuoyunda÷ 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

CNN Türk'te "Türkiye'nin Gündemi" programına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet, "FETÖ'nün kendisine kumpas kurduğunu, ancak Gülen'in kendisine mektup göndererek düştüğü durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söylediğini" ifade etti.

Beraat ettirmelerini istemiş

Kendisinin özel yetkili mahkemelerin cemaatin elinde olduğunu bildiğini, hükümetten kendisine her hangi bir temas olmadığını, bunun için kendisini beraat ettirmelerini istediklerini ancak beraatinin özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından gerçekleştiğini söyledi.

'Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi' diyen Cübbeli Hoca, kumpası kuranın belli olduğunu ve cezaevindeyken yazdığı mektupların radyodan okunduğunu kaydetti.

Cübbeli, cemaatinin hakkındaki suçlamalara inanmadığını ancak başta kimsenin ziyaretine gelmediğini belirterek "6 ay sonra bana Gülen şu an aranan Adil Öksüz ile mektup gönderdi" dedi.

Mektup ile beraber elebaşı Gülen'in elyazmalı kitabının kendisine gönderildiğini kaydeden Cübbeli, cezaevine gelen kitapların kontrol edildiğini ancak Adil Öksüz'ün kitabı doğrudan getirdiğine de dikkat çekti.