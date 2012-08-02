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'Cübbeli Ahmet Hoca' cezaevinde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

8 aydır Metris Cezaevi’nde bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, cezaevinde rahatsızlandı

02 Ağustos 2012 18:35

''Karagümrük Çetesi''ne yönelik soruşturmada tutuklanan ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı.
 
8 aydır Metris Cezaevi’nde bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, cezaevinde rahatsızlandı.

Ahmet Mahmut Ünlü, sabah erken saatlerinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünlü’nün Avukatı Fatih Oğuz, müvekkilinin birçok rahatsızlığı olduğunu belirterek, “Kontrolleri yapılmadığı için sıkıntılar oluştu” dedi.

Oğuz, ''Behçet hastalığından kaynaklı elindeki tendon kılıflarının bozulması nedeniyle kortizon tedavisi olmak ve ayrıca yaklaşık bir yıldır kontrol edilmeyen şeker hastalığı sebebiyle göz dipleri kontrolünün de yapılması için bugün hastaneye getirildi'' dedi.

''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak bilenen Ahmet Mahmut Ünlü, ''Karagümrük Çetesi'' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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