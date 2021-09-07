'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eşcinselliğin normal görülmeye başlanmasıyla 'gökten taş yağacağını ve depremler olacağını' iddia ederken, "Bir adam, bir kadın eşcinsellik yapmasa bile 'Bunlar normaldir, bunda ne var, ne haramı canının istediğini yapar'. Bunu dese kâfir olur. Yapmasa bile..." dedi.

Ünlü, Youtube kanalında yayınladığı videoyu "Lezbiyenlik ve eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa hakîkî mânâda gökten taş yağacak ve çok zelzeleler olacak!" notuyla paylaştı.

Ünlü, eşcinselliğin normalleşmesinin felaket getireceğini öne sürerken, "Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azgınlıklara sebebiyet verecek 'kebair' günahlardandır. Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz ama burada çok önemli bir mesele var. Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi.. Helak yani yıkım. Yıkımlar oluyor. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor. Seller oluyor ve çok büyük tarumar yaşanıyor" şeklinde konuştu.

"'Eşcinsellik normaldir' diyen kafir olur"

"Hadi o günahı yapıyor, haram olduğunu bilse o dinden çıkmaz. Peki, sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun" diyen Ünlü, "Neyi savunuyorsun? 'İnsanların özel hayatlarıdır, istediğini yapabilir'. İstediğini yapabilir, biz buna bir şey demiyoruz. Zaten Allah adama özgürlük vermiş. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun ne var helaldir, normaldir. Bu adamı kâfir eder. Bir adam, bir kadın eşcinsellik yapmasa bile 'Bunlar normaldir, bunda ne var, ne haramı canının istediğini yapar'. Bunu dese kâfir olur. Yapmasa bile..." dedi.

Ünlü'ye tepki: Çoluk çocuğa dini vakıflarda tecavüz edilirken taş yağmıyorsa...

Paylaşımın ardından Ünlü'ye Twitter'da çok sayıda tepki mesajı gelirken, bir kullanıcı "Çoluk çocuğa dini vakıflarda tecavüz edilirken taş yağmıyorsa, hiçbir zaman yağmaz" ifadesini kullandı.