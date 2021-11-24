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Ekonomi

Cübbeli Ahmet: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz

"Kafirler bizimle uğraşıyorlar"

24 Kasım 2021 00:50

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" paylaşımında bulundu.
 
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Ünlü röportajında, "Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri" ifadelerini kullandı.
 
Ünlü'nün röportajında söyledikleri şöyle:

"Bir kuruş dolarım yok"

"Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah’a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" 
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