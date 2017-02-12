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"Cübbelerin üzerinden geçen postallar var ya; utanıyorum"

Polis, akademisyen ve hocalara TOMA'lı ve biber gazlı müdahalede bulunmuştu

12 Şubat 2017 11:47

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 686 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere destek için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüsü önünde bir araya gelen akademisyen ve hocalara yönelik polis müdahalesiyle ilgili olarak "O cübbe üzerinden geçen postallar var ya. İşte o unutulmaz, unutulmaz. Utanıyorum" dedi.

Eğitim Sen Ankara Şubesi'nin öncülüğünde "#HayırGitmiyoruz” çağrısıyla, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlere destek için aralarında Mülkiye'nin eski dekanı Yalçın Karatepe'nin de olduğu akademisyen ve hocalar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüsü önünde bir araya gelmiş; kampüsün içine girmek isteyen akademisyenlere polis TOMA'lı ve biber gazlı müdahalede bulunmuştu. Hocaların cübbeleri, polisler tarafından ayaklar altına alınmıştı. 

 

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