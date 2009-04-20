KKTC'de yayımlanan 'Afrika' gazetesi, UBP'nin seçim zaferiyle ilgili olarak "CTP'yi Ankara getirdi, Ankara götürdü" dedi



KKTC'de ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 26 milletvekili çıkardığı erken genel seçimlerin sonuçları, Kıbrıs Türk basınında "UBP'nin zaferi olarak" yorumlandı.



Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesinin belirlendiği seçimde, yüzde 5 olan ülke barajını aşan 5 siyasi parti meclise girdi.



Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 44,04 oy oranıyla 26 milletvekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 29,23 ile 15 milletvekili, Demokrat Parti (DP) yüzde 10,66 ile 5 milletvekili, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yüzde 6,87 ile 2 milletvekili, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) de yüzde 6,23 ile 2 milletvekili çıkarı.



Seçimlere katılan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) yüzde 2,42 ve Halk İçin Siyaset Partisi (HİS) yüzde 0,50 oy oranlarıyla ülke barajının altında kaldı.



AFRİKA



Seçim sonuçlarıyla ilgili en farklı değerlendirmeyi Afrika gazetesi yaptı. "Dün Ortodoksların günüydü aslında. Hz. İsa'nın dirildiği gün... İsa dirilmedi, ama UBP dirildi... Onu Tanrı değil, CTP diriltti" yorumunu yapan gazete, "CTP tumba" başlığını kullandı.



"26'yi buldu, UBP tek başına... CTP'yi Ankara getirdi, Ankara götürdü" ifadelerini kullanan Afrika gazetesi, "Ne KADEM'e öfke, ne 'Kıbrıs' gazetesini susturmak, ne Ergenekon, ne de ATV yayınları CTP'yi kurtarmaya yetmedi... Ankara kanatlarını geri alınca ve halk öfkesi de buna eklenince CTP tumba gitti" diye yazdı.





KIBRIS GAZETESİ:



KKTC'nin en çok satan gazetesi Kıbrıs, seçim sonuçlarına ilişkin manşetten verdiği haberinde "Yeni dönem hayırlı olsun" başlığını kullandı.



UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun birlik çağrısı yaptığına işaret eden gazete, birinci sayfada, hükümetteki üç bakanın seçimi kaybettiğine yer verdi.



Bu arada, Kıbrıs gazetesi adına KADEM tarafından yapılan ve hükümetin büyük tepki gösterdiği seçim anketi de büyük oranda tuttu. Ankette, UBP'nin yüzde 44,06 ile 26 milletvekili çıkaracağı, CTP'nin yüzde 27,4 ile 16 milletvekili, DP'nin yüzde 12,4 ile 6 milletvekili, TDP'nin 7,4 ile 2 milletvekili çıkaracağı öngörüsünde bulunulmuştu. 4 Nisanda yayımlanan ankette ÖRP'nin yüzde 4,8, BKP'nin yüzde 2,5, HİS'in de yüzde 0,9 oy alacağı tahmin edilerek, bu partiler barajın altında gösterilmişti. Ankette yüzde 2 hata payı da verilmişti.



HALKIN SESİ GAZETESİ



"Erken genel seçimlerinde CTP iktidardan oldu, UBP ise büyük zafer kazandı" ifadesini kullanan Halkın Sesi gazetesi, "UBP'den ezici üstünlük" başlığını kullandı.



"Seçimde en büyük oy kaybını yaşayan CTP'de büyük şok" olduğunu kaydeden gazete, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in "AB'deki hayal kırıklığı yenilgiyi getirdi" sözlerini öne çıkardı.



HAVADİS GAZETESİ



"UBP zamanı" başlığını kullanan Havadis gazetesi, UBP'de "zafer", CTP'de "hüzün" olduğuna değindi.



Gazete, UBP'nin hükümeti kurmaya yetecek 26 milletvekiline ulaştığına işaret ederek, UBP'nin tek başına mı hükümet kuracağı yoksa koalisyonu mu deneyeceğinin merak edildiğini yazdı.



GÜNEŞ



UBP'nin yayın organı olan Güneş gazetesi, "Efsane geri döndü" yorumunu yaparak, "Tek başına UBP" başlığını attı.



Gazete, "Kıbrıs Türk halkı aydınlığı seçti. Eroğlu liderliğindeki UBP tarihi büyük bir seçim zaferine imza attı" diye yazdı.



YENİDÜZEN



CTP'nin yayın organı Yenidüzen gazetesi de, "Döndük yine eskiye" başlığını attığı manşet haberinde, "Sandıklar eski hükümeti, UBP'yi işaret etti. CTP önemli oranda oy kaybetti. UBP yüzde 50 hedefinin gerisinde kalsa da, seçimden mutlu ayrıldı. 'Tek başına UBP hükümeti' zor görünüyor. Kıbrıs Türk halkı büyük olasılıkla yine bir koalisyon yaşayacak" değerlendirmesini yaptı.



Gazete, Soyer'in "Çözüm yoluna devam. Halk bize muhalefet görevi vermiştir" sözleriyle Eroğlu'nun, "Halkımıza teşekkür ederim, Talat'a müzakerelerde destek vereceğiz" açıklamasını da öne çıkardı.



ORTAM



TDP'nin yayın organı Ortam gazetesi de, "Övün eserinle" başlığını kullandığı manşetinde, "Halka ihanet, yolsuzluk, partizanlık ve şaibelerle dolu beş yıllık yolculuk...Statükoyu yıkmak amacıyla halkın büyük desteği ile göreve gelen CTP, ülke yönetimini yeniden eski statükoculara teslim etti" yorumunu yaptı.



DEMOKRAT BAKIŞ



DP'nin yayın organı Demokrat Bakış gazetesi ise, "Teşekkürler KKTC" başlığını kullandığı manşet haberinde, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.



VOLKAN GAZETESİ



Volkan Gazetesi, "KKTC" başlığını kullandığı manşetinde, "Kıbrıs Türk halkı seçimini yaptı; Birleşik Kıbrıs değil, KKTC" diye yazdı.



Gazete, "Kıbrıs Türk halkı yalan dolanla ve sahte vaatlerle elde edilen uyduruk 24 Nisan iradesini sandığa gömdü ve gerçek halk iradesini ortaya koydu. Halk dün yapılan seçimlerde CTP'ye 'yeter be annem, artık git' dedi" yorumunu yaptı.



Seçim sonuçlarını, Vatan gazetesi "Halk UBP dedi"; Star Kıbrıs "UBP Birinci"; Yurtsever Kıbrıslı da "Demokrasi kazandı" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.