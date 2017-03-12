CSU'lu Hahn: İncirlik’ten askerlerimizi çekelim

Ankara’nın Almanya’ya yönelik sert ifadelerinin ardından, İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerinin geri çekilmesi yönündeki talepler dile getiriliyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis dış ve güvenlik politikaları sözcüsü Florian Hahn, “Almanya’ya karşı kızışan bu atmosferde Türk hükümetinin İncirlik’teki askerlerimizin güvenliğini yeteri kadar sağlayabileceği ve sağlamak istediği giderek belirsizleşiyor” dedi. Federal Hükümet’teki koalisyon ortaklarından CSU’lu politikacı, “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Hükümet’in İncirlik Üssü’nün altyapısına yönelik yatırımları durdurması ve ‘ikinci adımda da Tornado keşif uçaklarının başka bir yere taşınmasına geçmesi gerektiğini’ kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bakanların Almanya’da 16 Nisan referandumu ile ilgili etkinlik düzenlemelerinin engellenmesi nedeniyle iki ülke arasında gerginlik meydana gelmiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Federal Hükümet’i Nazi yöntemleri kullanmakla suçlamıştı.

‘Alman askerlerinin Erdoğan’ın güç oyununda rehin konumuna düşmesine izin verilemeyeceğini’ belirten Hahn, “Bu tür bir bağımlılık ilişkisi çılgınca, özellikle de Amman gibi alternatif üslerin mümkün olduğu göz önünde bulundurulduğunda” şeklinde konuştu.

Alman askerlerinin ve IŞİD ile mücadele eden koalisyon güçlerine veri toplayan Tornado keşif uçaklarının Ürdün’ün başkenti Amman'a kaydırılması konusu, birkaç ay önce NATO partneri Türkiye'nin Federal Meclis üyelerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesi üzerine gündeme gelmişti. Ankara daha sonra milletvekillerinin ziyaretine yeşil ışık yakmıştı.

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AFP/dpa, AÜ/GA