CSU Türkiye ile müzarekelerin dondurulmasını istedi

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un ardından Bavyera Eyaleti Avrupa Bakanı Beate Merk, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen müzakerelerin durdurulmasını istedi. Viyana'da Kurz ile biraraya gelen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan Merk, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, ‘Türkiye'nin şantaj yapmasına Avrupa'nın izin vermemesi’ gerektiğini dile getirdi.

Avrupa'nın bir ortak olarak Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Merk, ancak her iyi ortaklığın dürüstlük gerektirdiğini ifade etti. Merk, "bu nedenle inandırıcı olmayan bir temelde müzakereleri yürütmek ve genişletmek yerine dürüst bir diyalog içinde olmanın daha iyi” olacağını belirtti.

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik parti böylelikle federal hükümetin Türkiye'ye yönelik tutumuna mesafe koymuş oldu. Zira Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasına karşı çıkmıştı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Steinmeier bu hafta başında AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra sonuçları üzerinde düşünmeden üyelik müzakerelerine son vermenin sorumlu bir dış politika olmayacağını açıklamıştı.

Avusturya da Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasını istiyordu. Ancak, Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesinde Avusturya geri adım attığının mesajını verdi. Avusturya Başbakanı Christian Kern, Ankara ile müzakerelerin bloke edilmesi konusunda yalnız kaldıklarını itiraf edip, bu konudaki tutumlarını sürdürmeyeceklerini dile getirdi.

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dpa, JD/GA