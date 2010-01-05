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CSU: Türkiye - AB müzakereleri durdurulmalı

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye AB üyeliği konusunda dürüst davranılmıyor.

05 Ocak 2010 02:00

T24- Federal hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istiyor.

Deutsche Welle'da yer alan habere göre, parti yarın başlayacak geleneksel kış toplantıları sırasında Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulması isteğini yineleyecek ve Türkiye ile AB arasında imtiyazlı ortaklık önerisini yeniden gündeme getirecek.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, CSU'nun Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda hazırladığı parti içi belgeye dayandırmasını, partinin Türkiye'ye AB üyeliği  konusunda dürüst davranılmadığı görüşünde olduklarını belirtiyor. Belgede, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan AB üyelik kriterlerinden çok uzak olduğu ve bu yüzden üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesi gerektiği belirtiliyor. 

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