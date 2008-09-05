CSTO'dan Rusya'ya Güney Osetya desteği

Rusya ve 6 komşusunun üyesi olduğu Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO), Kafkasya'daki gelişmelere karşı ortak bir deklarasyon imzaladı ve Rusya'nın Gürcistan'a yönelik tepkisine destek verdi.

İngilizce yayın yapan "Russia Today" televizyonu, CSTO üyesi Rusya, Ermenistan, Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan liderlerinin bugün Moskova'da yaptıkları zirvede ortak deklarasyona imza attığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, zirve sonunda yaptığı açıklamada, CSTO üyesi ülkelerin liderlerinin Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıma konusundaki değerlendirmelerini sürdüreceklerini belirterek, "CSTO içindeki tüm partnerlerimiz Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıma konusunda kendi başlarına değerlendirmelerini yapacaklar.

Uluslararası hukuk normlarına göre de bunun böyle olması gerekiyor. Bu konuda ulusal çıkarlarına göre karar alacaklar. Rusya bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünüyor" dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin dış politika da dâhil olmak üzere değişik konularda ortak bir cephe oluşturması gerektiğini belirterek, "CSTO'nun askeri boyutunu güçlendirmenin yanında dış politikamızı da koordine etmeliyiz. Çünkü biz tek bir örgütün üyeleriyiz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney Osetya'daki eylemlerinin desteklendiği ve Gürcistan'ın saldırganlığının kınandığını belirterek, "Deklarasyonda çifte standartlı politikalar kınanıyor ve çatışma bölgesindeki durumun son derece tehlikeli olduğu kabul ediliyor" ifadesini kullandı.