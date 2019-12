-CSO'YA VERDA ERMAN EŞLİK EDECEK ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına, bugün ve yarınki konserlerinde, piyano sanatçısı Verda Erman eşlik edecek. Şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra, konserlerde, Rahmaninof'un ''2. Piyano Konçertosu Op.18'' ile Stravinky'nin ''Ateş Kuşu Orkestra Suiti'' adlı eserlerini yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, 5 Şubatta keman sanatçısı Olivier Charlier eşliğinde seyircinin karşısında olacak. Şef Burak Tüzün yönetimindeki orkestra, Lalo'nun ''Keman Konçertosu, Fa majör Op.20'' ile Schumann'ın ''Senfoni No.2,Do majör Op.61'' eserlerini seslendirecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi, ''Denge'', ''İçimizden Biri'', ''Timurlenk'', ''Saraydan Kız Kaçırma'', ''Çakırcalı Efe'' ve ''Küresel Isınma'' adlı eserleri beğeniye sunacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 13 oyunla seyircinin karşısında olacak. -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' adlı oyun, yarın ve 6 Şubatta Ankaralıların beğenisine sunulacak. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', bugün, yarın ve 5 Şubat Cumartesi günü temsil verecek. Dekor ve kostümü Hakan Dündar, ışığı Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', 8 ve 9 Şubatta izlenebilir. Dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini Hale Eren'in hazırladığı oyunun ışık düzeni Yakup Çartık'a ait. Oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili bir dille işleyen ''Geç Kalanlar'' adlı oyun, bugün, yarın ve 5 Şubatta sahnelenecek. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekorunu Işın Mumcu, kostümlerini Sevgi Türkay hazırladı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. Van Devlet Tiyatrosu ''Gayri Resmi Hürrem''i 8 ve 9 Şubatta izleyiciyle buluşturacak. KÜÇÜK TİYATRO: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, bugün, yarın ve 5 Şubatta temsil verecek. Dekoru Sertel Çetiner, kostümü Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal ve Bülent Türkmen, başlıca rolleri paylaşıyor. Konya Devlet Tiyatrosu ''Suskunlar Kapısı (Bab-ı Hamüşan)'' oyununu, 8 ve 9 Şubatta sahneleyecek. AKÜN SAHNESİ: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', bugün, yarın ve 5 Şubatta izlenebilir. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler yapıyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi ki'' adlı eseri, 8 ve 9 Şubatta beğeniye sunulacak. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorlarını Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah, ışık düzenlemesini ise Zeynel Işık yaptı. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum ve Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', bugün, yarın ve 5 Şubatta sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. ''Erkek ve Kadın'' adlı yapıt, 8 ve 9 Şubatta temsil verecek. Bilal Gürdere, Buket Türkyılmaz, Nesrin Üstkanat, Emine Semra Gökalp, Oktay Dal, Pınar Gün, Akın Berk Sağıroğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Sertel Çetiner'e, ışık tasarımı Ahmet Karademir'e, müzik düzeni de Can Atilla'ya ait. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan ''Yastıkadam'' adlı oyun, bugün, 5 ve 9 Şubatta seyircinin karşısında olacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçeye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alıyor. STÜDYO SAHNE: ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, yarın ve 6 Şubatta sahnelenecek. Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunda, Funda Gökgücü ile Elvin Beşikçioğlu rol alıyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na ait. ''Üç Yönetmen Üç Oyun'', 8 Şubatta izlenebilir. ODA TİYATROSU: 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'', bugün, yarın ve 5 Şubatta beğeniye sunulacak. Dekoru Hakan Dündar, ışığı Osman Uzgören, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur rol alıyor. ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'' adlı oyun, 8 ve 9 Şubatta temsil verecek. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: ''Denge'' adlı bale eseri 5 Şubatta izleyicisiyle buluşacak. Koreografisi Young Soon Hue'ye, müzikleri Astor Piazzola'a ait ''This İs Your Life (Bu Senin Hayatın)'' teatral anlatımı ile birinci perdede beğeniye sunulacak. İkinci perdede, Beethoven'ın unutulmaz eseri 7. Senfoni eşliğinde Alman Uwe Sholz'un ödüllü koreografisi, ADOB sanatçılarınca sahnelenecek. Modern Dans Topluluğu ''İçimizden Biri'' adlı eseri 5 Şubatta beğeniye sunacak. Dönemin en güçlü müziksel trajedilerinden ''Timurlenk'' operası, 8 Şubatta izlenebilir. Timurlenk ile Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid arasındaki rekabetin hikayesi Handel'in müzikleriyle taçlanacak. Mehmet Ergüven'in sahneye koyduğu, orkestra şefliğini Alessandro Cedrone'nin yaptığı eserin dekoru Nihat Kahraman'a, kostümleri Sevda Aksakoğlu'na ve ışık düzeni Emin Saraçoğlu'na ait. Opera alanında dünyanın en büyük beş bestecisinden biri olarak kabul edilen Wolfrang Amadeus Mozart'ın Türkleri konu alan ünlü yapıtı ''Saraydan Kız Kaçırma'' operası, 9 Şubatta sahnelenecek. Birim Dans Tiyatrosu'nun ''Çakırcalı Efe'' adlı bale yapıtı, 10 Şubatta beğeniye sunulacak. LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Küresel Isınma'' adlı çocuk balesi, 6 Şubatta küçük izleyicileriyle buluşacak. -''AŞK TESADÜFLERİ SEVER'' VİZYONDA- Başkent sinemalarında bu hafta iki yeni film seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, engellerle dolu bir aşk hikayesini anlatan ''Aşk Tesadüfleri Sever'' vizyona giriyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit Erdik'in yazdığı oyunda, Mehmet Günsür, Belçim Bilgin Erdoğan, Altan Erkekli, Yiğit Özşener, Ayda Aksel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ile Yılmaz Gruda rol alıyor. 3D aksiyon filmi ''Sanctum'' sinemalarda... Yönetmenliğini Alister Grierson'un yaptığı, senaryosunu John Garvin ile Andrew Wight'ın yaptığı filmde, Ioan Gruffudd, Richard Roxburgh, Alice Parkinson, Rhys Wakefield, Dan Wyllie rol alıyor. ABD-Avustralya ortak yapımı film, dünyanın en büyük, en güzel ve girmesi en zor mağarasına doğru tehlikelerle dolu yolculuğa çıkan bir yer altı mağara dalgıç ekibinin hikayesini konu ediniyor.