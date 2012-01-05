-CSO İdil Biret'i ağırlayacak ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO), 12 ve 13 Ocak'taki konserlerinde konuğu İdil Biret olacak. Şefliğini Antonio Pirolli'nin yapacağı orkestra, Ludwig Van Beethoven'ın ''5. Piyano Konçertosu 'İmparator' Op.73 Mi bemol Majör'' ile Ottorino Respighi'nin ''Roma Bayramları'' adlı eserlerini seslendirecek. Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 9 Ocak'ta UNICEF Türkiye Milli Komitesi Van depreminde zarar gören çocuklar yararına konser verecek. Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 18 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi 6 eserle izleyici karşısına çıkacak. Başkentte hafta boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerinden bazıları şöyle: -Tiyatro- Büyük Tiyatro: ''Kerbela'' adlı yapıt, yarın ve 8 Ocak'ta seyredilebilir. ''Genç Osman'' adlı oyun 10 Ocak Salı günü sahnelenecek. Cüneyt Gökçer Sahnesi: ''Benim Tatlı Meleğim'' adlı çocuk oyunu, yarın ve 8 Ocak'ta minik seyirciyle buluşacak. ''Kantocu'' adlı oyun, yarın ve 7 Ocak'ta seyredilebilir. Aristophanes'in yazdığı, Yücel Erten'in çevirip, oyunlaştırıp yönettiği ''Barış'' adlı oyun, 10, 11 ve 12 Ocak'ta temsil verecek. Şinasi Sahnesi: ''Elma Hırsızları'', yarın, 7 ve 8 Ocak'ta görülebilecek. Tennessee Williams'ın yazdığı, Can Yücel'in çevirdiği, Jason Hale'nin yönettiği ''Sırça Kümes'', 10, 11 ve 12 Ocak'ta temsil verecek. Küçük Tiyatro: Angelo Savelli'nin kaleme aldığı ve yönettiği ''Figaro'', yarın ve 7 Ocak'ta sahnelenecek. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'', 8 Ocak'ta izlenebilir. Komedi türünün usta kalemi Fransız yazar Moliere'in ''George Dandin'' adlı oyunu, 10 ,11 ve 12 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Akün Sahnesi: ''Barış'' adlı oyun, yarın, 7 ve 8 Ocak'ta izlenebilecek. ''Rab Şeytana Dedi ki'' adlı oyun, 10, 11 ve 12 Ocak'ta temsil verecek. Altındağ Tiyatrosu: ''Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun'' adlı oyun, yarın, 7 ve 8 Ocak'ta Başkent seyircisiyle buluşacak. ''Haydi Karına Koş'' adlı oyun, 10, 11 ve 12 Ocak'ta görülebilir. İrfan Şahinbaş Sahnesi: ''Yastık Adam'', 7 Ocak'ta izlenebilecek. Arthur Miller'in yazdığı, Yıldırım Türker'in dilimize çevirdiği, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Orkestra'' adlı yapıt 11 ve 12 Ocam'ta seyirci karşısına çıkacak. Stüdyo Sahne: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', yarın, 8 ve 10 Ocak'ta sahnelenecek. Oda Tiyatrosu: ''Hüzzam'' isimli eser, yarın ve Cumartesi görülebilir. Maral Üner'in rol aldığı tek kişilik oyun, toplumsal değişmeyle birlikte bireyin içine düştüğü sıkıntıları konu alan dramatik bir yapıt. ''Kontrabas'' adlı yapıt, 10, 11 ve 12 Ocak'ta izlenebilir. -Opera-bale- Opera Sahnesi: ''Yeni Yıl Konseri'' 7 Ocak'ta yapılacak. ''Çakırcalı Efe'' adlı dans tiyatrosu 9 Ocak'ta temsil verecek. 2009-2010 sanat sezonunun en iddialı eserlerinden olan ve 2 sezondur kapalı gişe oylnayan G. Verdi'nin müziğiyle taçlandırdığı Yekta Kara'nın rejisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşan ''Macbeth'' Operası, 11 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak. Leyla Gencer Sahnesi: ''Sihirli Dünya'' adlı müzikli çocuk oyunu 8 Ocak Pazar günü izlenebilir. Operet Sahnesi: ''Seslerle Anadolu'' adlı müzikli oyun 8 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. ''Şarkılarla Yaşama'' adlı müzikli oyun, 10 Ocak'ta izlenebilir. -Sinema- Yönetmenliğini Orçun Benli'nin üstlendiği komedi dram türündeki ''Bu Son Olsun'' vizyona giriyor. 12 Eylül'e mizahi bir bakış açısı getiren filmde, beş evsiz arkadaşı canlandıran Mustafa Uzunyılmaz, Orhan Eşkin, Ferit Kaya, Volga Sorgu ve Ufuk Bayraktar'a Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya ve Deniz Uğur gibi isimler de eşlik ediyor. Haftanın bir diğer yerli yapımı ''Kurtuluş Son Durak'' sinemalarda. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı filmde, Belçim Bilgin, Demet Akbağ, Nihal Yalçın, Damla Sönmez, Mete Horozoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Film, şiddettin ister psikolojik, ister fiziksel her türlüsüne karşı olan kadınların birlikte daha güçlü olduklarını keşfetmesini anlatıyor. Yönetmenliğini David Bowers'ın yaptığı ''Saftirik Greg'in Günlüğü: Rodrick Kuralları'' adlı yapım beyaz perdeye geliyor. Zachary Gordon, Devon Bostick, Rachael Harris'in başlıca rollerini paylaştığı ve 2010 yılında ilk filmi yayınlanan Jeff Kinney romanı Saftrik Greg'in Günlüğü'nün devamı niteliğindeki film, yine güldüren bir aile komedisi olma iddiasında. Komedi macera türündeki ''Tutku Günlükleri'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Bruce Robinson'un yaptığı filmde, Johnny Depp, Aaron Eckhart, Michael Rispoli başlıca rollerde bulunuyor. Bilim kurgu sevenler için ''Karanlık Saat'' sinemalarda. Yönetmenliğini Chris Gorak'ın üstleniyor. Korku macera türlerinin iç içe geçtiği 3 boyutlu yapımda, Emile Hirsch, Rachael Taylor, Olivia Thirlby başlıca rolleri paylaşıyor.