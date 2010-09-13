-CSO'DAN ''SEZONA MERHABA'' KONSERİ ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff'un ''Carmina Burana'' adlı eseriyle sezona merhaba konseri düzenleyecek. CSO Müdürü Tahsin Arslan 17 Eylülde Cermodern Sanat Merkezi'nde verilecek konserde Rengin Gökmen'in şef, Erdem Ezgi Yıldırım'ın soprano, Erdem Erdoğan'ın tenör ve Eralp Kıyıcı'nın da bariton olarak yer alacağını söyledi. Sezona merhaba konserinin halk konseri niteliğinde olacağını belirten Arslan, konserin ücretsiz izlenebileceğini kaydetti. CSO'nun programıyla ilgili de bilgi veren Arslan, 7-8 Ekim tarihlerinde CSO Konser Salonu'nda verilecek konserle sezonun açılacağını ifade etti. Bu arada, 18 Eylülde Çorum'da düzenlenecek ''Güneşin Bahçesinde Japonya'' etkinlikleri kapsamındaki konsere birçok kurum gibi CSO'nun da destek verdiğini belirten Arslan, sanatçı Çağatay Akyol'un Hitit kültürünün anlatıldığı konsere katılacağını söyledi. Konserde Hititlere ait arkeolojik buluntu, kabartma ve yazıtlardan yola çıkarak 3700 yıl öncesine ait çalgıların, günümüze uyarlanmış halleri dinleyenlerle buluşacak.