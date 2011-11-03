-CSO'da ''Atatürk'ü Anma Konseri'' ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bugün ve yarın Stefan Asbury şefliğinde ''Atatürk'ü Anma Konseri'' ile seyirciyi selamlayacak. Piyano sanatçısı Özgür Aydın'ın orkestraya eşlik edeceği konserde, Jean Sibelius'un ''Valse Trieste Op.44'', Wolfrang Amedeus Mozart'ın ''20. Piyano Konçertosu Re Minör'', Edward Elgar'ın ''Enigma Varyasyonları Op.36'' adlı eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın Işın Metin şefliğinde konser verecek. Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 16 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi 3 eserle izleyici karşısında olacak. Başkentte hafta boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerinden bazıları şöyle: -Tiyatro- Büyük Tiyatro: ''Kerbela'' yarın izlenebilecek. ''Genç Osman'' adlı oyun, 8, 11 ve 13 Kasımda sahnelenecek. Şinasi Sahnesi: ''Haydi Karına Koş'' adlı oyun, yarın ve 5 Kasımda görülebilir. ''Elma Hırsızları'', hafta boyunca seyirciyle birlikte olacak. Çocuk oyunu ''Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'', 13 Kasımda küçük izleyiciyle birlikte olacak. Küçük Tiyatro: Konya Devlet Tiyatrosunun ''Suskunlar Kapısı-Bab-ı Hamüşan'' adlı oyun yarın ve 5 Kasımda izlenebilecek. ''Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'' adlı eser, hafta boyunca sahnelenecek. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'' 13 Kasımda minik seyirciyle buluşacak. Akün Sahnesi: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 5 Kasımda sahnelenecek. ''Fosforlu Cevriye'' 8, 9 ve 10 Kasımda seyirciyle buluşacak. Altındağ Tiyatrosu: Adana Devlet Tiyatrosu ''Bir Şehnaz Oyun'' ile yarın ve 5 Kasımda seyirci karşısında olacak. Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği ''Haydi Karına Koş'' adlı vodvil, hafta boyunca sahnelenecek. İrfan Şahinbaş Sahnesi: ''Orkestra'' adlı yapıt 5, 9, 10 ve 12 Kasımda seyirci karşısına çıkacak. Stüdyo Sahne: ''Üç Yönetmen Üç Oyun/Karıncalar-Köroğlu'nun Meydana Çıkışı-Bekleyiş'', yarın, 8, 11 ve 13 Kasımda seyirciyle birlikte olacak. Oda Tiyatrosu: ''Krem Karamel'' isimli yapıt, yarın ve 5 Kasımda sahnelenecek. ''Hüzzam'' hafta süresince beğeniye sunulacak. Cüneyt Gökçer Sahnesi: ''Kantocu'', yarın ve 5 Kasımda sahnelenecek. ''Kerbela'' adlı oyun hafta boyunca izlenebilecek. -Opera-bale- Opera Sahnesi: ''Atatürk'ü Anıyoruz'' konseri 10 Kasımda gerçekleşecek. Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan ''Notre Dame'ın Kamburu'' balesi, 5 Kasımda sahnelenecek. Leyla Gencer Sahnesi: ''Sihirbaz Oz'' adlı müzikli çocuk oyunu, Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Kasımda minik seyirciyle buluşacak. -Konser- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bugün ve yarın Stefan Asbury şefliğinde ''Atatürk'ü Anma Konseri'' ile seyirciyi selamlayacak. Piyano sanatçısı Özgür Aydın'ın orkestraya eşlik edeceği konserde, Jean Sibelius'un ''Valse Trieste Op.44'', Wolfrang Amedeus Mozart'ın ''20. Piyano Konçertosu Re Minör'', Edward Elgar'ın ''Enigma Varyasyonları Op.36'' adlı eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası: Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın Işın Metin şefliğinde konser verecek. Konserde Wolfrang Amedeus Mozart'ın ''Senfoni No.38 Prag, Re majör KV. 504'', Mahir Cetiz'in ''Geceyürüyücüsü'', Jean Sibelius'un ''Senfoni No.5, Mi bemol majör Op. 82'' eserli seslendirilecek. Başkentte bu hafta 4 yeni film izleyiciyle buluşacak. Yasemin ve Nesrin Şamdereli kardeşlerin birlikte yazıp yönettiği ''Almanya'ya Hoş Geldiniz'' filmi vizyona giriyor. Denis Moschitto, Aykut Kayacık, Manfred-Anton Algrang'ın başrollerini paylaştığı film, Almanya'da yaşayan Türklerin yaşadıkları sorunları beyazperdeye mizahi bir dille taşıyor. Dünya prömiyeri Berlin Film Festivali'nde yapılan filmin senaryosu da Yasemin ve Nesrin Şamdereli'ye ait. Yönetmenliğini Brett Ratner'ın yaptığı, Ben Stiller ve Eddie Murphy'nin başrollarde olduğu ''Kule Soygunu'' seyirciyle buluşuyor. filmin senaryosu komedi macera türündeki filmlerde imzası olan Ted Griffin ve Jeff Nathanson'a ait. Said Nursi'nin Isparta'nın Barla kasabasında geçen yıllarını konu alan 3 boyutlu animasyon film, ''Allah'ın Sevgili Kulu: Barla'' beyazperdeye geliyor. Sert geçen kış aylarıyla bilinen Barla beldesinde 1927-1934 yılları arasında yaşanmış hikayelerden yola çıkan filmin yönetmenliğini Esin Orhan üstleniyor. Belçikalı çizer Georges Prosper Remi'nin 1920'li yıllarda yarattığı kült karakter Tenten ve onun sevimli beyaz köpeği Milu'nun maceraları yeniden beyazperdeye, bu sefer 3 boyut teknolojisiyle uyarlandı. Filmin yönetmenliğini Steven Spielberg yaptı.