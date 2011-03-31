-CSO VE VAHALA İZLEYİCİ KARŞISINDA ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bugün ve yarınki konserlerinde keman sanatçısı Elina Vahala ile seyirciyi selamlayacak. Rengim Gökmen'in şefliğini yapacağı orkestra, Johannes Brahms'ın "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No.4" eserlerini seslendirecek. Bilkent Senfoni Orkestrası, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile 3 Nisan Pazar günü İhsan Doğramacı anısına konser verecek. Şef Işın Metin'in yöneteceği konserde orkestraya, soprano Pervin Çakar, tenor Ünüşan Kuloğlu ve bas Tuncay Kurtoğlu eşlik edecek. Konserde, Yiğit Aydın'ın Saygun Emre Operası'ndan "Sahne", Gustav Mahler'in "Senfoni No.1" eserleri yorumlanacak. -TİYATRO- Ankara Devlet Tiyatrosu da bu hafta 18 oyunla seyircinin karşısına çıkacak. BÜYÜK TİYATRO: "Genç Osman" adlı oyun, yarın, 3 Nisan ve 5 Nisan Salı günü izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekorunu Sertel Çetiner, kostümlerini Gülümser Erigür hazırlarken, ışıkta Şükrü Kırımoğlu görev aldı. Müziklerini Can Atilla'nın yaptığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun "Fosforlu Cevriye", hafta boyunca seyircisiyle buluşacak. Dekor ve kostümleri Hakan Dündar tarafından hazırlanan oyunun, ışık düzeni Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait. Oyunda, Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. Müzikal çocuk oyunu "Benim Tatlı Meleğim", yarın ve 5 Nisan'da sahnelenecek. Metin Arslan'ın yazıp yönettiği oyunun dekoru Hakan Dündar, giysileri Ceren Karahan, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri Meltem Taşkıran, dans düzeni Yasemin Erkan imzasını taşıyor. Oyunda, zeki, duygusal ve içine kapanık bir çocuk olan Selim'in hayal dünyasındaki yolculuğu anlatılıyor. ŞİNASİ SAHNESİ: Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği "Haydi Karına Koş" adlı vodvil türündeki oyun, hafta boyunca temsil verecek. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstleniyor. Dekor tasarımını Güven Öktem'in yaptığı oyunda, giysileri İnci Kangal hazırladı, ışıkta Mehmet Yaşayan görev aldı. Oyunda, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. "Haydi Karına Koş"oyununda İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. Rada Moskowa'nın eserinden Tuğrul Çetiner'in Türkçe'ye çevirdiği "Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay" adlı çocuk oyunu, bugün, yarın, 3 ve 5 Nisan tarihlerinde izlenebilir. KÜÇÜK TİYATRO: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği "İçlerinden Hangisi?" adlı oyun, bugün, yarın, hafta sonunda temsil verecek. Dekorunu Sertel Çetiner'in hazırladığı oyunun, kostümleri Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait. Oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal ve Bülent Türkmen başlıca rolleri paylaşıyor. Barış Eren'in yazıp yönettiği "Soğuk Bir Berlin Gecesi", 5 Nisan ve 6 Nisan Çarşamba günü seyirciyle buluşacak. Dekoru Sinan Yardımedici, kostümü Günnur Orhon'ın hazırladığı oyunda, ışıkta Zeynel Işık görev aldı. oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak, Ferahnur Barut, Eray Eserol, Adnan Erbaş, Mahmut Işık rol alıyor. AKÜN SAHNESİ: Nihat Asyalı'nın "Rab Şeytana Dedi ki" adlı eseri, bugün, yarın ve hafta sonu sahnelenecek. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorunu Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah hazırlarken, ışık tasarımı Zeynel Işık imzasını taşıyor. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum ve Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. 6-16 yaş grubu izleyiciler için tavsiye edilen çocuk oyunu "Camdan Kalp", 3 Nisan'da temsil verecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Palto" adlı oyunu, 5-6 Nisan'da izlenebilir. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği "Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun", bugün, yarın, hafta sonu sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan'ın kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin, ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği "İçlerinden Hangisi" adlı oyun, 5 ve 6 Nisan'da sahneye konulacak. -MİLYONLAR SATAN KİTABIN FİLMİ SİNEMALARDA- Stieg Larsson'un milyonlar satan kitabından uyarlanan dram-gerilim türündeki "Arı Kovanına Çomak Sokan Kız" sinemalarda. Yönetmenliğini Daniel Alfredson'un yaptığı, senaryosunu Ulf Ryberg'in yazdığı filmde, Michael Nyqvist , Noomi Rapace, Lena Endre, Annika Hallin, Jacob Ericksson ve Sofia Ledarp rol alıyor. Film, İsveç-Danimarka-Almanya ortak yapımı. Yönetmenliğini İlksen Başarır'ın yaptığı "Atlıkarınca" vizyona giriyor. Dram türündeki filmin senaryosunu Mert Fırat ile Başarır yazdı. Filmde, Mert Fırat, Nergis Öztürk, Sema Çeyrekbaşı, Sercan Badur ve Zeynep Oral başlıca rolleri paylaşıyor. Oğuz Yalçın'ın yönettiği komedi filmi "Hop Dedik" beyaz perdeye geliyor. Atıf Emir Benderlioğlu, Orhan Bıyıklı, Ceren Şekerci, Mesut Çakarlı, Ferdi Akanur, Sabri Özmener, Melih Çardak, Yaşar Uzer, Erdal Cindoruk, Nurhan Yılma rol aldığı filmin senaryosu Bayram Özbek'e ait. "Güneşin Karanlığında" seyirciyle buluşacak. Michael Connelly'nin aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmeni Brad Furman. Senaryosunu John Romano'nun yazdığı dram türündeki filmde, Josh Lucas, Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, John Leguizamo, Michaela Conlin, William Macy, Margarita Levieva ve Frances Fisher rol alıyor. Fantastik korku filmi "Kız ve Kurt" gösterime giriyor. ABD yapımı filmde, Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons, Virginia Madsen, Lukas Haas, Julie Christie rol alıyor. Filmin yönetmenliğini Catherine Hardwicke yaparken, senaryosunu David Johnson'ın yazdı.