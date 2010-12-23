-CSO VE BİLKENT SENFONİ SEYİRCİ İLE BULUŞACAK ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Bilkent Senfoni Orkestrası, yeni yıl konserleriyle seyirciyi selamlayacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen yönetiminde 29 ve 30 Aralıkta yeni yıl konseri verecek. Orkestraya balalayka sanatçısı Andrey Gorbachev, tenor Roman Muravitsky, bas-bariton Nikolay Kazansky, soprano Olga Osipova, kontra alto Dilara Muravitskaya eşlik edecek. Bilkent Senfoni Orkestrası da 28 Aralıktaki yılbaşı konserlerinde, piyano sanatçısı Hyun-Jung Lim ile seyircinin karşısında olacak. Şefliğini Işın Metin'in yapacağı orkestra, Çaykovski'den ''Piyano Konçertosu No.1, Si b min. Op. 23'' ile ''Valsler''i seslendirecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 20 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi de 4 eserle sahne alacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -3 YENİ FİLM GÖSTERİMDE- Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film seyirciyle buluşacak. Hammett Ödülü sahibi yazar Chuck Hogan'ın ''Hırsızlar Prensi'' adlı romanından uyarlanan ABD yapımı ''Hırsızlar Şehri'' vizyona giriyor. Ben Affleck'in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünü oynadığı filmde, Blake Lively, Jeremy Renner, Jon Hamm ve Rebecca Hall da rol alıyor. ABD yapımı komedi türündeki ''Zor Baba 3'' sinemalarda. Yönetmenliğini Paul Weitz'in yaptığı, senaryosunu John Hamburg, Larry Stuckey, Greg Glienna'nın yazdığı filmde, Robert De Niro, Jessica Alba, Ben Stiller, Owen Wilson, Harvey Keitel, Owen Wilson rol alıyor. ''Zor Baba'' serisinin üçüncü filminde, Jack Byrnes (Robert De Niro) ve Greg Focker (Ben Stiller) arasındaki husumet komedinin son noktasına ulaşıyor. Müzikal, komedi, aksiyon türündeki ''Karmakarışık'' seyircisiyle buluşacak. Yönetmenliğini Nathan Greno, Byron Howard'ın yaptığı filmin senaryosu Jacob Grimm ile Wilhelm Grimm'e ait. Filmde karakterleri, Mandy Moore, Zachary Levi ile Donna Murphy canlandırıyor.