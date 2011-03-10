-CSO JIRI BARTA İLE SEYİRCİYİ SELAMLAYACAK ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yarınki konserinde, viyolonsel sanatçısı Jiri Barta ile seyirciyi selamlayacak. Cem Mansur şefliğindeki orkestra, Ahmet Altınel'in ''Gecenin Kaynakları'', Edward Elgar'ın ''Viyolonsel Konçertosu mi minör Op. 85'' ile Johannes Brahms'ın ''3. Senfoni Fa Majör Op. 90'' adlı eserlerini yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası 12 Martta, keman sanatçısı Deniz Toygür ve viyolonsel sanatçısı Gözde Yaşar ile sahneye çıkacak. Bujor Hoinic şefliğindeki orkestra, Johannes Brahms'ın ''Keman ve Viyolonsel için konçerto, La Minor Op. 102'' ile Johannes Brahms'ın ''Senfoni No: 2 Re Majör Op. 73'' eserlerini seslendirecek. -TİYATRO- Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 8 oyunla seyircinin karşısında olacak. BÜYÜK TİYATRO: Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği ''Genç Osman'' adlı oyun, yarın ve 13 Martta Ankaralılar'ın beğenisine sunulacak. ŞİNASİ SAHNESİ: Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği ''Haydi Karına Koş'' adlı vodvil türündeki oyun, bugün, yarın ve 12 Mart Cumartesi günü temsil verecek. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstlendi. Dekoru Güven Öktem, giysileri İnci Kangal, ışığı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. Oyunda, İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Savaş Dinçel'in yazdığı ''Uçurtmanın Kuyruğu'', hafta boyunca sahnelenecek. Hakan Çimenser'in yönettiği oyunun dekoru Sertel Çetiner'e, giysiler Nalan Türkoğlu'na, ışık Şükrü Kırımlıoğlu'na ait. Olcay Kavuzlu ve Mithat Erdemli'nin başrolü paylaştığı oyunda, ''Bir gün hepimiz mutlaka kendimizle hesaplaşırız'' teması anlatılıyor. AKÜN SAHNESİ: Nihat Asyalı'nın ''Rab Şeytana Dedi ki'' adlı eseri, bugün, yarın ve 12 Martta sahnelenecek. Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun dekorlarını Güven Öktem, kostümlerini Esra Selah, ışık düzenlemesini ise Zeynel Işık yaptı. Buğra Koçtepe, Sinan Pekinton, Durukan Ordu, Fatma Öney, Serhat Elifer, Dilber Evrim Alev Bağcı, Gülden Çelen, Hakan Töngülüs, Nurcihan Ergün, Ozan Hikmet Özcan, Özlem Sayın, Perran Vurdum ve Alican Güçoğlu'nun başlıca rolleri paylaştığı oyunda, orkestrada Ayşe Gülüm Sürmen, Fethi Güçer, Zafer Gerdanlı ve Gökhan Över yer alıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', hafta süresince temsil verecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, yarın izlenebilecek. Bursa Cezaevinde kalırken tanıştığı Nazım Hikmet'ten ders alıp kendini geliştirerek ünlü bir ressam olan İbrahim Balaban'ın, cezaevi günlerini anlattığı eserde Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'' ise yarın ve 8 Martta izlenebilir. STÜDYO SAHNE: ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' adlı yapıt, yarın ve 13 Martta sahnelenecek. ODA TİYATROSU: Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı eser, bugün, yarın ve 12 Martta izlenebilir. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. -OPERA-BALE- Ankara Devlet Opera ve Balesi, ''Zorba'', ''Çardaş Prensesi'', ''Harem'', ''İçimizden Biri'' ile ''Küresel Isınma'' adlı eserleri sahneleyecek. OPERA SAHNESİ: Dönemin en güçlü müziksel trajedilerinden ''Timurlenk'' operası, 15 Martta izlenebilir. Timurlenk ile Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid arasındaki rekabetin hikayesi, Handel'in müzikleriyle taçlanacak. Mehmet Ergüven'in sahneye koyduğu, orkestra şefliğini Alessandro Cedrone'nin yaptığı eserin dekoru Nihat Kahraman'a, kostümleri Sevda Aksakoğlu'na ve ışık düzeni Emin Saraçoğlu'na ait. İtalyan operasının temel direklerinden ve dünya opera salonlarının standart repertuvarının vazgeçilmezlerinden olan ''La Boheme'' operası, 16 Martta temsil verecek. Eserin rejisi Flavio Trevisan'a, orkestra şefliği Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Artem Makarov'a, koro şefliği Alessandro Cedrone'ye, dekoru İsmail Dede'ye, kostümleri Çimen Somuncuoğlu'na, ışık düzeni Fuat Gök'e ait. ''Saraydan Kız Kaçırma'' Operası da 14 Martta seyirciyle buluşacak. ÇAYYOLU TİYATROSU: ''Seslerle Anadolu'' isimli müzikli gösteri 14 Martta izlenebilecek. -''BİR AVUÇ DENİZ'' VİZYONA GİRİYOR- Başkent sinemalarında bu hafta 6 yeni film seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Leyla Yılmaz'ın yazdığı, senaryosu da Yılmaz imzasını taşıyan ''Bir Avuç Deniz'' vizyona giriyor. Romantik, komedi türündeki filmin başrollerinde Berrak Tüzünataç, Engin Altan Düzyatan, Zeynep Özder, Ahu Yağtu, Tuğrul Tülek, Can Gürzap, Ayda Aksel yer alıyor. ''Gölgeler ve Suretler'' isimli dram politik türündeki film seyirciyle buluşuyor. Derviş Zaim'in yazıp yönettiği filmde, Osman Alkaş, Hazar Ergüçlü, Popi Avraam, Settar Tanrıöğen, Buğra Gülsoy, Erol Refikoğlu, Ahmet Karabiber, Nadi Güler rol alıyor. Film, 1963'te Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında başlayan olaylar sırasında bir Karagöz kuklacısı olan babasından ayrı düşen genç bir kızın geçirdiği olgunlaşma sürecini anlatıyor. Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı ''Kolpaçino: Bomba'' sinemalarda. Senaryosu Şafak Sezer, Kaan Ertem, Suat Özkan, Serkan Şengül imzasını taşıyan filmde, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Kemal İnci, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül, Ebubekir Öztürk, Melis Tuğba Türk, Arzu Yanardağ, Kadir Kandemir rol alıyor. Ahmet Haluk Ünal'ın yazıp yönettiği ''Saklı Hayatlar'' vizyona giriyor. Dram politik türündeki filmde, Ceren Hindistan, Yusuf Akgün, Laçin Ceylan, Zerrin Sümer, Ahmet Mümtaz Taylan başlıca rolleri paylaşıyor. 1980'de Çorum katliamı sonucu İstanbul'a göç eden Alevi bir ailenin hikayesinden yola çıkan film, sıradan insanların yaşadığı kimlik çatışmalarının yol açtığı gerçek bir trajediyi ele alıyor. Animasyon sevenler için ''Sevimli Hayvanlar'' beyaz perdeye geliyor. Reinhard Klooss yazıp yönettiği filmde, bir kutup ayısı, kanguru, tazmanya canavarı, horoz ve susuzluk endişesi anlatılıyor. ''İki Kadın, Bir Erkek'' seyirciyle buluşuyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Lisa Cholodenko üstlendi. Senaryosu Cholodenko ve Stuart Blumberg'e ait filmde, Mia Wasikowska, Mark Ruffalo, Julianne Moore, Josh Hutcherson,Annette Bening, Yaya Dacosta, Amy Grabow, Rebecca Lawrence rol alıyor. ARMADA: ''Kolpaçino: Bomba'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Ya Sonra'', ''Bir Avuç Deniz'', ''Rango'', ''Siyah Kuğu'', ''Gölgeler ve Suretler'', ''Kader Ajanları'', ''72. Koğuş'', ''Sevimli Hayvanlar'' ''Eyyvah Eyvah'', METROPOL: ''Kolpaçino: Bomba'', ''Ya Sonra'', ''İncir Reçeli'', ''Gölgeler ve Suretler'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''72. Koğuş'', ''Kader Ajanları''. MEGAPOL: ''Saklı Hayatlar'', ''72. Koğuş'', ''Çalgı Çengi''. OPTİMUM: ''Sevimli Hayvanlar'', ''Kurtlar Vadisi Filistin'', ''72. Koğuş'', ''Ya Sonra'', ''Saklı Hayatlar'', ''Kolpaçino: Bomba'', ''Rango'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Eyyvah Eyvah''. BÜYÜLÜ FENER KIZILAY: ''Kolpaçino: Bomba'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Bir Avuç Deniz'', ''Çalgı Çengi'', ''Siyah Kuğu'', ''Kader Ajanları'', ''Gölgeler ve Suretler'', ''İki Kadın Bir Erkek'', ''Zoraki Kral'', ''Ya Sonra'', ''72. Koğuş''. BÜYÜLÜ FENER BAHÇELİEVLER: ''Bir Avuç Deniz'', ''Ya Sonra'', ''Siyah Kuğu'', ''Kolpaçino: Bomba'', ''72. Koğuş'', ''İki Kadın Bir Erkek'', ''Aşk Tesadüfleri Sever''.