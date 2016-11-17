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Spor

CSKA'nın bileğini Darüşşafaka büktü: 91-83

Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'yı 91-83 yenerek rakibine bu sezon Euroleague'deki ilk yenilgisini tattırdı

17 Kasım 2016 11:18

THY Euroleague'in 7. haftasında yenilgisiz CSKA Moskova'yı konuk eden Darüşşafaka Doğuş, muhteşem başladığı zorlu mücadeleyi 91-83 kazanarak rakibinin namağlup unvanına son verdi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Semih Erden ve Anderson'un basketleriyle 4. dakikada 13-0'lık seri yakaladı.

Rakibinin üç sayılık basketlerine karşılık vermekte güçlük çeken Rus temsilcisi, dış atışlardan da skor üretemeyince 8. dakikaya 26-9 geride girdi. Mücadelenin ilk çeyreği Darüşşafaka Doğuş'un 30-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte CSKA Moskova'nın savunmadaki dirençli oyununa rağmen sayı bulmakta güçlük çekmeyen Darüşşafaka Doğuş, 26. dakikayı 40-25 önde geçti. Anderson ve Wanamaker'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan yeşil-siyahlı ekip, savunma ribauntlarında da başarılı oldu.

İlk yarının son dakikalarında savunmada ve hücumda üst üste hatalar yapan Darüşşafaka Doğuş, farkın azalmasına engel olamasa da devreyi 49-37 önde bitirdi.

Maçın 3. periyoduna Clyburn'ün üç sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova hücumlarını engellemekte güçlük çekti. Rus temsilcisi karşısında çift haneli farkını koruyamayan yeşil-siyahlı ekip, 25. dakikaya 57-48 önde girdi.

Pota altını iyi değerlendiren CSKA Moskova karşısında hücumda yeniden etkili hale gelen ve 3. çeyreğin son 2 dakikasına 68-57 üstünlükle giriş yapan Darüşşafaka Doğuş, son bölümde yaptığı etkili savunmanın karşılığını aldı ve bu periyodu 73-57 önde tamamladı.

Son çeyreğe üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 9-0'lık seriyle başlayan CSKA Moskova karşısında hücumda hatalar yapan Darüşşafaka Doğuş, 35. dakikaya 78-71 üstünlükle girdi.

Son çeyrekteki üç sayılık basketlerinde büyük oranda isabet kaydeden Rus takımı, farkı bir sayıya (84-83) kadar indirmeyi bildi. Darüşşafaka Doğuş, Clyburn'ün basketleriyle üstünlüğünü korudu ve maçı 91-83 kazandı.

Darüşşafaka Doğuş 18 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 9, Clyburn 14, Wanamaker 18, Semih Erden 4, Anderson 20, Birkan Batuk 4, Moerman 11, Furkan Aldemir 3, Slaughter 5, Bertans 3

CSKA Moskova: De Colo 17, Augustine 8, Kurbanov 2, Jackson 5, Vorontsevich, Teodosic 15, Fridzon 3, Antonov 2, Higgins 17, Khryapa 3, Hines 11, Kulagin

1. Periyot: 30-18
Devre: 49-37
3. Periyot: 73-57
Beş faulle çıkan: 38.46 Kurbanov (CSKA Moskova

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Darüşşafaka Doğuş CSKA MoskovaTHY Euroleague

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