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Spor

CSKA Moskova: 3

19 Ekim 2011 00:35

-CSKA Moskova: 3 - Trabzonspor: 0 MOSKOVA (A.A) - 18.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda CSKA Moskova, sahasında Trabzonspor'u 3-0 yendi. 47. dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunma oyuncularının ve Wagner Love'ın dokunamadığı top Tosic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 48. dakikada savunmadan atılan topta Seydou Doumbia kaleciyle karşı karşıya kalırken, kalesini zamanında terk eden Tolga, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 54. dakikada Aldonin'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti. 76. dakikada Wagner Love'ın sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Aleksander Cauna, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 84. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Aleksander Cauna'nın gelişine yaptığı vuruşta top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Evgeni Aldonin'in vuruşunda ise top az farkla auta gitti. 86. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Seydou Doumbia, Giray'dan kurtulduktan sonra yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0. Karşılaşma, CSKA Moskova'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Luzhniki Hakemler: Mark Clattenburg xx, Stephen Child xx, Simon Beck xx (İngiltere) CSKA Moskova: Vladimir Gabulov xx, Semen Fedotov xx, Vasili Berezutski xx, Sergey Ignaseviç xx, Aleksiy Berezutski xx, Pavel Mamaev xx (Dk. 70 Deividas Semberas x), Evgeni Aldonin xx, Alan Dzagoev xxx, Zoran Tosic xx (Dk. 62 Aleksander Cauna xx), Seydou Doumbia xxx (Dk. 87 Elvir Rahimic ?), Wagner Love xxx     Trabzonspor: Tolga x, Celustka x, Glowacki xx, Giray xx, Cech x (Dk. 75 Sapara x), Serkan x, Colman x, Zokora xx, Alanzinho x (Dk. 46 Pawel Brozek x), Mierzejewski xx, Halil xx (Dk. 90 Aykut ?) Goller: Dk. 29 ve 86 Seydou Doumbia, Dk. 76 Aleksander Cauna (CSKA Moskova) Sarı kartlar: Dk. 16 Pavel Mamaev (CSKA Moskova), Dk. 22 Glowacki, Dk. 42 Zokora, Dk. 74 Colman (Trabzonspor)

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